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中美貿易談判大讓步　北京有意「收回網安法」

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▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

▲中美貿易第8輪談判於3月29日結束。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易第8輪談判於3月29日結束，大陸國務院副總理劉鶴一行已飛往華盛頓出席第九輪貿易協商。據悉，美方的貿易談判代表提出請求，希望北京政府能收回中共的「網路安全法」，而中方也將此事列入考慮，有意讓步來達成協議。

根據華爾街日報報導，美方談判代表在第一輪切磋時，就不斷催促北京明確規定，哪些公司是「關鍵訊息基礎設施」的運營商，而大陸的「網絡安全法」也一直都是協商的重要核心。美國官員提到，北京政府的「網路安全法」讓在大陸的美國企業困難重重。

▲▼ 劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

▲中方有意讓步，收回網路安全法。（圖／路透社）

由於「網路安全法」要求美國的企業必須將敏感數據儲存在大陸，甚至要求選用大陸的網路設備，讓美方企業陷入困境。此外，中美談判內容也包括訊息安全法規、跨境數據流動，以及一些高科技的相關的領域，不過大陸高層過去都將上述問題視為談判禁區，但據悉，近幾周中方態度軟化，慢慢願意討論上述問題。

在中美第8輪經貿談判3月29日落幕時，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）當日表示，「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴在華盛頓繼續這些重要的討論。」而雙方在此次討論的協定有了新的進展，劉鶴也將在這周應出訪美國繼續協商。

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關鍵字：中美貿易,第8輪談判,第9輪談判,網路安全法,美國,劉鶴

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