電動遙控類玩具最暢銷！　大陸玩具市場規模高達700億人民幣

▲大陸玩具市場規模高達704.8億人民幣。（圖／視覺中國CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸玩具和嬰童用品協會29日發佈《2019年中國玩具和嬰童用品行業發展白皮書》，內容數據顯示，在2018年大陸的0-14歲兒童少年平均玩具的消費金額達299.5元（人民幣，下同），與上一年相比增加了8.2％，尤其是電動遙控類玩具最受喜愛。此外，玩具市場規模也達到704.8億元，整整比去年同期增加9％。

白皮書內容提到，大陸近年來的玩具與嬰童用品供給量改善不少，除了自主創新能力明顯增強之外，智能化水平也大幅提升，有漸漸往國際化發展的趨勢。除此之外，傳統玩具的進口也大幅增長，這顯示出，在產品的種類、結構、品牌方面，進口玩具有一定的優勢，才能與大陸國產玩具互補。

▲大陸玩具市場佔最大規模。（圖／翻攝自新華社）

在2019年，大陸65.6%的消費者計劃，將增加玩具類的消費支出，而63.9%的消費者則是計劃增加嬰童用品消費支出。根據統計顯示，大陸2018年的玩具市場規模達704.8億元；其次，嬰兒推車的市場規模達132.07億元；安全座椅市場規模達45.23億元；奶瓶零售規模則達56.28億元。

白皮書顯示，在2018年，單價在100－300元人民幣之間的玩具產品，佔玩具銷售總額的比例將近50%，因此顯示出在這價格區間最受大陸消費者歡迎。在玩具市場中，電動遙控類玩具的銷售高達81%，成為最暢銷的玩具類別；而滑板車和樂高式拼插積木的銷售額分別大幅增長48%和40%；毛絨布藝類玩具的銷售增幅也達到12%。