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華聞快遞／湖南聯手百度「產業智能化」　助力工業大省「AI轉身」

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▲華聞快遞／湖南聯手百度「產業智能化」　助力工業大省「AI轉身」（圖／翻攝自中新社）

▲湖南省人民政府2日與百度簽署戰略合作框架協議，聚焦產業智能化變革、新型智慧城市建設、自動駕駛產業合作三大方面。（圖／翻攝自中新社）

《湖南》湖南聯手百度產業智能化　助力工業大省「AI轉身」

湖南省人民政府2日與百度簽署戰略合作框架協議。雙方將依托湖南省工業、科教、交通、人才、生產要素等區域產業優勢，結合百度人工智能、雲計算、大數據等技術優勢，在自動駕駛產業、新型智慧城市建設、傳統產業智能化變革、「互聯網＋政務服務」、「互聯網＋教育」及融媒體與新媒體產業建設等方面開展合作。（中新社）

《福建》廈門港新闢東南亞航線　加速「絲路海運」發展

隸屬於地中海航運（MSC）的「塞斯潘紐約」輪首航廈門港1日晚間靠泊，2日凌晨離港。廈門港務控股集團當天表示，這是廈門港開行的第21條東南亞航線，也是自3月6日「絲路海運」港口服務標準及第二批命名航線發佈以來，廈門港新增的第6條「21世紀海上絲綢之路」航線。（中新社）

《廣東》廣州將支持「8大AI應用場景示範項目」　財政總額可達3200萬

廣州市科技局官方1日於網站發佈《廣州市人工智能應用場景示範重大科技專項實施方案》，內容表示，廣州將開放支持8個人工智能應用場景示範項目，涉及智慧交通、金融、教育及醫療。每個項目資金支持額不超過400萬（人民幣，下同）。（南方都市網）

《北京》2019年全國企業管理創新大會在北京召開

以「深入推進管理創新，加快企業高質量發展」為主題的2019年大陸企業管理創新大會昨（2）日在北京召開，會議就新時期企業轉變經營理念與發展方式，推動管理創新實現高質量發展等問題，進行經驗交流和研討。同時，發布和推廣第25屆大陸企業管理現代化創新成果。（中新社）

▲華聞快遞／湖南聯手百度「產業智能化」　助力工業大省「AI轉身」（圖／翻攝自中新社）

▲2019年大陸企業管理創新大會昨（2）日在北京召開。（圖／翻攝自中新社）

《福建》第22屆海峽兩岸紡織服裝博覽會17日登場　致力推進經濟合作

第5屆大陸（泉州）海上絲綢之路國際品牌博覽會、第22屆海峽兩岸紡織服裝博覽會暨2019石獅國際時裝週，將於4月17日至21日在中國休閒服裝名城、中國休閒面料商貿名城—石獅市舉辦，致力推進參展國家和地區間的經濟合作。（中新社）

《廣東》深化增值稅改革實施首日　廣東開票金額超100億元

深化增值稅改革4月1日首日實施，廣東稅務系統轄管的納稅人中，逾3.5萬戶納稅人順利開出109萬張新稅率發票，開票金額近105億元。在本輪深化增值稅改革中，將製造業等行業16%增值稅率降至13%、交通運輸和建築等行業10%增值稅率降至9%。（新華社）

《北京》北京計劃開建13.6萬套政策性住房

北京市住房城鄉建設委、市發展改革委、市規劃自然資源委聯合發佈《關於印發2019年度政策性住房首批開工竣工計劃的通知》。首批列入開工建設計劃項目147個、房源約17.2萬套，其中計劃2019年開工的項目116個、房源13.6萬套；推進前期手續的項目31個、房源3.6萬套。（人民網）

▲▼ 北京房價 。（圖／翻攝自中新網）

▲北京市住房城鄉建設委聯合發佈《關於印發2019年度政策性住房首批開工竣工計劃的通知》。（圖／翻攝自中新社）

《天津》天津港保稅區京冀企業逾5000家投資　總額超1780億元

自京津冀協同發展戰略實施五年以來，天津港保稅區製定了一系列惠企助企的政策和措施，吸引了大批京冀企業項目落戶保稅區。據統計，截至今年3月底，在保稅區註冊的京冀企業已超過5000家，累計投資總額1780億元人民幣。（中新社）

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關鍵字：華聞快遞,湖南,福建,廣東,北京,天津,百度,產業智能化,AI

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