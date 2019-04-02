廣州－深圳機場只要40分鐘　「穗莞深城際鐵路」預計9月底啟動

▲穗莞深城際全線設15個車站。（圖／翻攝自深圳地鐵官網，下同）

大陸中心／綜合報導

從2008年開通的穗莞深城際鐵路，預計在今（2019）年9月30日啟動營運。未來開通後，從廣州新塘到東莞只需10分鐘左右，而40分鐘就可抵達深圳機場，是珠三角規劃建設的10幾條城際線中最重要的一條。

據了解，穗莞深城際軌道交通，是一條連接廣東省深圳市、東莞市、廣州市之間的城際鐵路；起點為廣州市新塘鎮，終點為深圳機場站，全長大約76公里，深圳段則有17公里，未來將成為通往廣州、東莞、深圳三市的快速交通軌道。

穗莞深城際全線設站16座，時速140到160公里，列車載客1200人，全程運營時間一小時，未來列車將會維持5分鐘一班。深圳機場站總工程師表示，軌道交通建設有「洞通」、「軌通」，以及「電通」3個重大節點，實現軌通後，工期的目標就能得到有效控制。

▲穗莞深城際全程營運時間共1小時，未來將執行5分鐘一班的公交化運營。

據悉，目前，穗莞深全線軌道工程鋪軌共計158.87單線公里，鋪軌已全部完成，而全線四電工程完成也已經達到75%；而預計在5月1日起開始「靜態驗收」，6月30日完成「整修及驗收」，在7月1日至8月20日進行「聯調聯試」與「運行試驗」。接著，達標評定、初驗及安全評估則預計從8月22日開始，到9月29日結束。