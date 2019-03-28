熱夏秒變濕冷冬！北台一夜高溫降7°C　氣象局曝「周末下雨熱區」

▲北台灣周五變天，高溫降7度，下雨機率再飆高。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

要變天了！氣象局指出，周五受到鋒面通過、東北季風增強影響，北台灣高溫跟今日相比下降7度，各地降雨機率也提高，主要以中部以北、東半部降雨較多，周六水氣也較多，全台都有降雨可能。周日再受東北季風、華南雲雨區東移影響，各地都有斷斷續續的降雨，溫度一路降，北部低溫下探15、16度。

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▲北台灣今日飆高溫至32.9度，但周五降至25度，溫度變化明顯。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員李孟軒表示，台北今日高溫飆至32.9度，創下設站以來3月第3高溫紀錄，高雄杉林區月眉高溫更達到34.3度。但周五受到鋒面通過影響，下半天起，中部以北、東北部地區開始降雨，高溫部分，北部降至25、26度，跟今天相比，下降約7度；中南部影響較小，高溫仍有28-30度。

▲周五下半天鋒面接近，中部以北、東半部下雨機率高。（圖／中央氣象局）



周六（30日）受微弱東北季風影響，白天北部氣溫稍降，水氣仍多，全台都有局部短暫陣雨。周日至下周二（31日至4月2日）東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，北部高溫再降至22度，低溫下探15、16度，南部地區及花東早晚也頗有涼意。

氣象局指出，周日受華南雲雨區東移影響，各地仍有斷斷續續的降雨，下周一開始逐漸轉乾，降雨範圍縮減，剩下東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。至於清明連假天氣，氣象局表示，目前看起來會有東北風及鋒面通過，但不確定性仍大，氣象局將持續觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，周五下半天開始，鋒面會逐漸接近北台灣，這波鋒面的強度和水氣，仍然在變化當中，接近到台灣時的雨量及範圍，仍有不確定性，中部以北應該有較多雨勢，中南部雲量增多偶陣雨，雨勢大約到周六下半天稍微緩和，而周日還有波對流雲系接近，也會轉陣雨。

而鋒面後的東北風，周五下半天會稍降，但不會降太多，北部低溫約17-19度，和目前相比約降2-3度，白天因雲量多，上升幅度有限，約25-26度，和今天還是有明顯差異。降溫要注意的是下周一二，東北風會增強，預期溫度會明顯下滑，北部低溫有機會降到15-16度，空曠的低溫有機會到14-15度，下周三開始會逐步的回溫轉晴，這在北部東半部很明顯，但中南部則較少變化。

彭啟明說，這一波的變化很類似上周的節奏，但如果仔細比較，還是有些差異，上周較為極端明顯，這一波稍微緩和，但是周四仍是溫度的最高點，然後溫度下滑轉有雨，北部朋友還是很有感，下周一二東北風的低溫要留意。