清明連假前2天北部有短暫雨「緊接1天空檔」　收假日水氣又變多

▲北部這幾天天氣不穩定，建議民眾外出攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（2日）清晨天氣仍涼，北部及宜蘭觀測低溫約15至18度，其他各地約19至22度；降雨不多，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴，僅山區有零星雨。至於民眾關心的4天清明連假天氣如何？根據氣象局最新預報，北部3天有雨，且收假日水氣稍增。

氣象局指出，今白天起東北季風減弱，氣溫稍回升，各地感受舒適至溫暖，預測北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東約25至28度，中南部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨集中在北部、東半部。（圖／氣象局）

氣象局說，周三（3日）東北季風稍減弱，轉為為東風至東南風，北部海面有低氣壓形成，附近水氣略增，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局預報，周四（4日）、周五（5日）鋒面位於台灣北部海面附近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；周六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周日（7日）、下周一（8日）水氣再稍增，但預報不確定性逐漸增加，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；下周二（9日）至下周四（11日）北部及東半部仍偶有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼未來一周無明顯冷空氣影響。（圖／氣象局）