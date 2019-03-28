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睽違12年！台北直飛「塞班島」6月開航　不到4hrs就到美國還免簽證

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▲▼塞班島。（圖／業者提供）

▲飛向西太平洋的珍珠串！帛琉亞太航空推出台北-塞班島直飛航線，6月正式開航。（圖／業者提供）

記者賴文萱／台北報導

睽違12年！台北-塞班島航線重回台灣，帛琉亞太航空包機直航服務預計6月正式開航，以A320客機兩周飛3班。塞班島是馬里亞納群島一部份，屬美國領地，國人直飛入境免簽證，飛行時間僅要3個多小時就到。

2005年成立的「帛琉亞太國際航空」，目前航線包括香港－帛琉、澳門－帛琉兩定點航線，這次首次在台灣推出包機直航服務，鎖定國內已停航12年的塞班島航點，以A320客機於兩周3班往返台北-塞班間，預計6月正式開航，迎戰暑期出遊熱潮。

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▲▼塞班島。（圖／業者提供）

▲帛琉亞太國際航空6月開航台北-塞班島包機。（圖／業者提供）

以往國人前往塞班島必須前往香港或是韓國轉機，耗時需8小時以上，轉機票價約新台幣2萬5000元，因此每年國人前往塞班島旅遊人數不到2000人。帛琉亞太國際航空提供包機服務前往塞班，飛行時間大幅縮短為3.5小時，直飛不用4小時就到，票價約可省下新台幣1萬元。

帛琉亞太航空表示，台北－塞班包機航線兩週3班，晚上20時00分自桃園機場 起飛，抵達塞班為當地時間次日清晨01時45分；返程航班於下午17時15分自塞班起飛，晚間19時00分返抵桃園機場，採用A320機型飛航，可容納180名旅客。包機航程晚去晚回方便上班族旅客，開航正逢暑假期間，預計前往塞班島旅遊人數將大幅成長至上萬人次。

▲▼塞班島。（圖／業者提供）

▲塞班島擁有自然純淨的潔白沙灘、藍色的珊瑚礁美景等，有「西太平洋的新海角樂園」美譽。（圖／業者提供）

塞班島年均溫攝氏27度，為金氏世界紀錄記載氣候最穩定區域之一，一年四季都適合旅遊，在美國聯邦政府環境保護下，保有自然純淨的潔白沙灘、藍色的珊瑚礁美景、原始的熱帶雨林，豐富且未經人工雕琢的大自然環境，素有「西太平洋的新海角樂園」美譽。

▲▼馬里亞納觀光局台灣代表處公關行銷經理鄭全隆（右）。（圖／記者賴文萱攝）

▲馬里亞納觀光局台灣代表處公關行銷經理鄭全隆（右）及天皇旅行社總經理吳麗萍（左）。（圖／記者賴文萱攝）

馬里亞納觀光局台灣代表處公關行銷經理鄭全隆指出，塞班島是美國屬地，從台灣直飛過去免簽證，旅客可一遊世界第二的名潛水勝地－藍洞，也可嘗試叢林探險、潛水等。

▲▼塞班島。（圖／業者提供）

▲赴塞班島可體驗潛水，一覽海底世界。（圖／業者提供）

塞班島的歷史背景複雜，經歷了西班牙、德國、日本、美國的統治後，形成了其特有的多元文化特色，現在則由美國統治。塞班島的特色景點包括軍艦島、萬歲崖、鳥島、日軍最後司令部的遺址、美國紀念公園、藍洞、卡梅爾山天主教大教堂等。

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關鍵字：塞班島,帛琉亞太航空,塞班島旅遊

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