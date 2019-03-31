14℃冬天回馬槍！「最冷一夜」狂吹10級強風　第2波降雨襲北台

▲「最冷一夜」狂吹10級強風，第2波降雨襲北台。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

最冷時刻來臨！中央氣象局表示，持續受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，深夜後到4月1日（下周一）降雨機率升高，尤其這段時間是冷空氣最強時候，全台降溫，北台甚至下探14度，體感溫度僅13至16度；同時發布陸上強風特報，台南以北、台東等有9級以上強陣風，風大變冷，整體有回到冬天的感覺。

氣象局預報，入夜到4月1日持續受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，各地深夜後降雨機率都將逐漸升高，迎來第二波雨勢，尤其北部、東北部及東部地區降雨範圍較廣，其他也有局部短暫陣雨。

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▲冬天回馬槍！北台灣體感剩13至16度。（圖／中央氣象局、NCDR）



這波東北季風最強時候就落在今夜！各地高低溫都會更低，清晨北台灣低溫只有14、15度，其他地方也會下降到17至19度，感受都較為偏涼、偏冷，白天北部及宜花持續偏涼，高溫約17到20度，而中部及台南、台東則在22至24度，也有轉涼的感覺，僅高屏仍有26、27度的高溫。

東北風明顯偏強，氣象局同時針對台南以北、台東、恆春半島及金馬澎空曠地區發布陸上強風特報，包括新北、基隆、桃園、苗栗、新竹、台中、彰化、雲林、台南、嘉義、台東、屏東、連江、金門、澎湖等16縣市將有9至10級強陣風。

預計未來一周斷續有雨，4月2日、3日（下周二、三）起沒有較強冷空氣影響，東北季風稍減弱，4日（下周四）水氣稍多，6日（下周六）水氣又減少，氣象局提醒清明連假天氣變化快速。

天氣風險公司也分析，東北季風正逐漸增強，預估北部低溫將下滑至15度左右，有點冬天的味道，中、南部白天高溫也會明顯下降。尤其華南雲雨帶正在發展、東移，入夜後「北部、中部、宜花」將陸續轉雨，持續到1日，到了2日東北季風就會減弱，環境轉偏東風，氣溫回升，至於清明連假目前預報變化還很大，大致是「前期較涼、周末溫暖」。

天氣風險公司提醒，春季時分，這種「華南雲雨帶」從發展到接近台灣，可能只有1到2天時間，而且不容易準確的掌握，「春季天氣變大」，很多時候跟它有關係。