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謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

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▲▼華航勞資協商第4場，資方代表華航總經理謝世謙。（圖／記者屠惠剛攝）

▲華航總經理謝世謙經過臨時董事會後，正式出任董事長一職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

中華航空2日召開臨時董事會，經選舉由現任華航總經理謝世謙出任董事長，並兼任總經理。針對其職務異動被牽涉政黨派系，華航發聲明指出「絕非事實」，澄清謝世謙與陳菊並無私交，流派之說屬無稽之談。

華航董座人事異動正式定案，董事長何煖軒確定下台，並解除其擔任財團法人中華航空事業發展基金會的法人董事代表人職務。新一任董事長則由現任華航總經理謝世謙出任董事長、兼任總經理。

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▲▼華航機師罷工,勞資第四次座談會議後記者會,簽署協議後罷工正式結束,勞資雙方握手言和,華航董事長何煖軒,總經理謝世謙,機師工會理事長李信燕,機師工會常務理事陳蓓蓓。（圖／記者季相儒攝）

▲謝世謙在華航服務40年，在機師罷工時刻代表華航與工會談判。（圖／記者季相儒攝）

針對外界指謝世謙職務異動牽涉政黨派系，華航發出聲明稿澄清是子虛烏有，絕非事實。謝世謙與陳菊並無私交。對於有媒體指涉此次職務調整案牽涉政黨派系之爭，華航表示，該項說法已嚴重抹煞謝世謙總經理過往對華航的付出與專業貢獻，流派之說更屬無稽之談。

華航表示，董事會評選皆用人唯才，基於專業、股東最大利益、公司永續經營為優先考量。敬請外界讓專業回歸專業，一同見證華航經營更好的明天。

▲▼華航董事長何煖軒、總經理謝世謙。（資料照／記者林敬旻攝）

▲華航董事長何煖軒下台，由總經理謝世謙接任董座一職。（圖／記者林敬旻攝）

謝世謙是東吳大學畢業，民國68年進入中華航空，在華航服務40年。過去曾歷任會計處、客運處、華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理，並調任先啟資訊與華儲公司等關係企業，105年6月24日接任中華航空總經理，同年7月兼任華信航空董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力為各界肯定。

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關鍵字：華航,何煖軒,謝世謙,華航董事長,華航人事

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