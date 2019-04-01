今低溫14度全台有雨！　北部一路下到清明「4天連假天氣1好3壞」

▲水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

北部一路下雨下到清明連假，且4天連假天氣「1好3壞」！中央氣象局表示，今天（1日）持續受東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，北部、東北部及東部地區降雨範圍較廣，至於其他地區也有局部短暫陣雨。根據氣象局預報，北部今起有雨到清明連假，且4天連假中「3天有雨」。

根據氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在淡水的14.6度，新屋14.8度、台北15.2度居次；若加上自動測站數據，新北市富貴角只有12.9度，桃園市茶改場13.4度、五股13.7度。

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▼今凌晨0時至清晨6時，降雨集中在北部。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，各地雨勢入夜趨緩。

氣象局表示，清晨北台灣低溫只有14、15度，其他地方也會下降到17至19度，感受都較為偏涼、偏冷；白天北部及宜花持續偏涼，高溫約17到20度，而中部及台南、台東則在22至24度，只有高屏仍有26、27度的高溫。

氣象局也對全台16縣市發布「陸上強風特報」，台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▼今北台灣清晨低溫僅14、15度。



氣象局說，周二（2日）、周三（3日）東北季風稍減弱，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；周四（4日）、周五（5日）水氣略增，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局預報，周六（6日）水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周日（7日）水氣再增，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲；下周一（8日）至下周三（10日）環境大致以偏南風的型態為主，暫無顯著冷空氣影響。

▼氣象局製作未來一周天氣提醒。（圖／氣象局）