一週天氣出爐！清明連假「這2天會下雨」　氣象局：恐有鋒面形成

▲一週天氣出爐，清明連假4天有2天會下雨。（圖／中央氣象局）

記者曹悅華／台北報導

一週天氣出爐！氣象局指出，週一（1）受到東北季風及華南雲雨區東移影響，全台降雨機率提高，週二（2）、週三（3）各地雨勢漸緩，到了週四（4）、週五（5）可能有新鋒面形成，為各地帶來雨勢，到了週六（6）轉為多雲到晴，等於說清明4天連假有2天會下雨，出門務必攜帶雨具。

氣象預報員張承傳說，今（31）晚到週一受到東北季風增強和華南雲雨區東移影響，深夜開始降雨機率提高，會下到明天上半天，北部、東北部和東部下的全面，中南部則較為局部；溫度部分，北部、東北部下探14到15度，其他地區則是17到19度。

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▲深夜開始到週一上半天，全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

張承傳接著表示，週二開始東北季風減弱，溫度每天回升1到2度，到週三雨都會比較少，只剩中南部山區有雨，北部、東半部短暫雨，其他地區則為多雲。

到了週四、週五，張承傳提到恐形成新一波鋒面，即便只是單純華南雲雨區東移，都會為各地帶來雨勢；除北部及東半部地區仍有短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨。

週六的話，張承傳說水氣會減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。總而言之，下週天氣變化快速，提醒出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。