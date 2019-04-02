賴清德低調走訪台中養豬大戶　沒有黨公職人員陪同

▲▼賴清德走訪外埔區畜牧場，並且換穿隔離衣，了解豬隻飼養情形。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

前行政院長賴清德2日下午走訪台中市外埔區高登畜牧場，了解目前養豬業者所碰到的問題，除了幾個幕僚外，並沒有任何黨公職人員陪同，「連一個支持者都沒有」。賴清德說，要以行動支持畜牧業，如果有機會服務台灣，會秉持照顧農民和養豬戶的立場，持續的關心他們，協助他們。

賴清德下午拜訪高登畜牧場，聽取董事長連錦樹解說如何飼養海藻豬和天麴豬成功的過程，賴認為高登做法值得國人學習。

賴清德說，台灣有許許多多台灣之光，不論是在工商界，文化藝術界、體育界，也有很多是在農業、畜牧界，高登牧場就是畜牧界的台灣之光，董事長連錦樹35歲就得到神農獎，這30多年來，得到的獎項超過3百項，而這個養豬場之所以受到肯定，就是完全按照生物防治機制在養豬，落實消毒以外，車輛、人員都一律管制，也因此，不論是1997年口蹄疫，2013年、2014年流行下痢症，高登都很安全。

賴並提醒國人，這一波的非洲豬瘟，來勢洶洶，與其擔心非洲豬瘟的肆虐，倒不如把養豬場各項的安全防護機制，做到最好，只要做到最嚴謹，像是一個碉堡一樣，就有辦法避免被非洲豬瘟侵襲。

他還說，台灣的養豬業者其實都很進步，而且養得也都很好，這個也是台灣目前的現況，只要大家努力，各行各業都可以出狀元，行行出狀元，都可以是台灣之光。