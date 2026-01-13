遭雷虎科技喊告！Cheap看完聲明反擊了　吐感想「避重就輕」

▲雷虎科技發布重訊嚴正駁斥Cheap。（圖／翻攝雷虎科技）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，因內容涉及影射上市公司雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」。雷虎科技12日傍晚發訊駁斥指控，法務部門已完成蒐證，將正式提告以維護股東權益。對此，Cheap在PTT發文回應，「可以去看我影片，其實真的沒講什麼。」

Cheap在PTT回文，開頭就直呼對方避重就輕，首先聲明稿中稱擋下併購案是為了「股東權益」，但他討論的是結果論，包含大都會人壽、安泰銀併購失敗，導致國票金錯失壯大機會。他也提到，安泰銀案後來經法院判決程序合法，與當初公司主張的「程序瑕疵」形成對比，「就算合法也沒用了，併購時機已經錯過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒說違法 Cheap：說的是觀感難看

他接著說，對方稱資金調度皆依法、經董事會通過，批評他「不出錢」是對法規無知，但他從未指控違法，而是認為「觀感難看」，質疑為何大股東不拿現金增資，反而透過子公司減資挹注母公司，直言「這就是在挖子公司的錢」，恐傷及子公司體質。

被指控捏造「檢討績效是惡意抹黑？」

再來，他說國票創投董事長2022年大虧4.82億元，年減-210.92%，年度考績竟拿「丁等」，被指引用未查證資訊抹黑，他也反駁，相關虧損與考績數據都來自重訊與媒體報導，並非捏造，「難道檢討績效是惡意抹黑？」

最後他也無奈，「然後我影片都在講雷虎生技，不知道他說雷虎科技幹嘛？我在影片裡面是大讚雷虎科技靠軍工題材，股價一飛衝天欸！」而且所有數據來源都是公開新聞和重訊財報，其實影片裡根本沒講什麼。