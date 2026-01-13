大茗一中店出包！市府稽查：吧檯下髒亂、冰箱恐污染　限期改善

▲大茗一中店遭消費者投訴喝到蟑螂蛋，食安處前往稽查，發現該店吧檯下髒亂、冰箱恐污染，要求業者限期改善。（圖／食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市近日包括五十嵐、大茗等知名連鎖飲料店接連遭網友爆料，疑似在飲料中喝到蟑螂與蟑螂卵，引發消費者譁然。對此，台中市食品藥物安全處昨（12）日派員前往稽查，針對涉事店家展開食品安全查核，其中大茗一中店被查出多項缺失，遭要求限期改善。

食安處指出，遭點名的包括南屯區「五十嵐大墩一店」及北區「大茗一中店」。稽查人員首先前往南屯區五十嵐，查核現場飲品、原料及相關食材，雖未發現異物，但考量網路輿情及食安風險，仍要求業者全面強化作業環境清潔、飲料製作流程及病媒防治管理，以落實食品安全控管。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲食安處前往五十嵐大墩一店稽查，雖未發現異物，但要求業者全面強化作業環境清潔、飲料製作流程及病媒防治管理。（圖／食安處提供）



至於北區大茗一中店，稽查雖未發現飲品與原料有異狀，但現場被查出多項衛生缺失，包括吧檯下方環境不潔、冰箱內食材存放不當，具交互污染風險。食安處已依法責令業者限期改善，並將另行派員進行複查，確認改善情形。

食安處強調，針對食品衛生管理不佳的業者，將持續列管並追蹤複查；若限期改善仍未符合規定，將依《食品安全衛生管理法》開罰，最高可處新台幣2億元罰鍰，絕不寬貸。

食安處也呼籲，食品業者務必確實落實環境清潔、人員衛生與製作流程管理，切勿心存僥倖，共同守護市民的飲食安全。