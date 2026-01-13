高檢署割頸案提上訴！律師喊「乾兄妹不只是孩子」：下地獄都太輕

▲楊爸爸、楊媽媽先前公開批評凶嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市楊姓少年割頸案上月23日二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑。受害者父母聽到判決後痛哭，台灣高檢署今年1月12日則表示，目前已提起上訴。對此，律師李怡貞就在臉書發表看法，認為「他／她真的不只是個孩子」。

割頸案事件經過

事件發生在2023年12月25日中午，新北市某國中15歲楊姓國三男學生要求一位到班上找朋友的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，郭男為了替林女出氣，竟拿預藏的彈簧刀朝楊男割頸並狂刺10刀，導致楊男大量失血倒地，送醫搶救34小時後不治。

郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑

新北市楊姓少年割頸案上（12）月23日二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑。被害者家屬楊爸爸質疑，兩凶手服刑假釋後「還不到18歲、可以繼續殺人」，更說《少年事件處理法》只保護凶手，對方的相關資訊都被隱匿，但自己家的資料卻全部透露給對方。

對此，台灣高檢署今年1月12日表示，郭男12年、林女11年量刑過輕，認為刑度不足以收矯治之效，已提起上訴。

律師喊下地獄都太輕：他／她真的不只是個孩子

李怡貞也在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，手段如此凶殘，且犯後態度又這麼囂張，即便下地獄都嫌太輕，有的時候，「他／她真的不只是個孩子」。

貼文底下，不少網友也直呼，「這種真的不能讓他們出來，但家長沒有法律懲處嗎」、「真的下地獄都還太輕了，可惡至極」、「真的，知錯卻不知悔改，真的不是孩子會有的態度及作為」、「真的，無論他們年紀多小，就是殺人毀了一個家庭，是事實，沒什麼好替他們減輕罪刑的」、「就是輕判，才越來越大膽的犯罪」。