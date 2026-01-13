躺病床以為自己會死掉　女重大手術醒來發現「中600多萬大獎」

▲女手術醒來發現中獎。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子剛做完重大手術，原本以為自己會死的她，醒來時發現自己不但仍活著，還贏得14.4萬英鎊（約台幣614萬元）大獎，把她嚇了一大跳。

以為撐不過手術 醒來卻成樂透幸運兒

54歲女子伍德(Gail Wood)近來做了子宮切除手術，手術後她本來想用手機發訊息給親友，通知大家她還活著，沒想到聽了一則語音訊息意外發現，自己贏得People's Postcode Lottery大獎，接下來一整年每月可獲得12,000英鎊（約台幣51萬元）。

'I was laying in hospital convinced I was going to die when I discovered I had won £144k with People's Postcode Lottery' https://t.co/2AnAypyiCz — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) January 12, 2026

伍德表示，手術前她真的以為自己有可能會死掉，沒想到手術不但十分成功，她還獲得意外大獎，「我真的沒想到我會中獎，這簡直改變了我的人生」。

手術醒來人生翻轉 女期待提前退休

伍德表示，當下聽到語音訊息時還以為是詐騙，不過來電者在電話中很清楚地說明她購買彩券的情況與金額，才讓她開始相信是真的，而當她把得獎的好消息告知丈夫時，對方還以為她是因為手術出現幻覺。

和丈夫一樣是從事消防工作的伍德表示，獲得大獎讓即將年滿55歲的她可以考慮提前退休，並計畫把獎金拿來為家裡更換新車道和大門，帶全家一起出門旅遊、放鬆一下。