境外空污下午影響台灣　環境部：中南部達橘色提醒

▲境外空污下午隨冷氣團南下，空品達橘色提醒。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

中國昨（12日）已出現霾害現象。環境部今提醒，境外污染物午後隨大陸冷氣團南下而影響我國空氣品質，各地空品大多是普通到橘色提醒，南部則因擴散條件不佳加上境外污染物疊加影響，空品都是橘色提醒。預計中部以北在明午後境外污染趨緩，南部橘色提醒則會持續到周五，民眾外出時請留意空品變化。

環境部表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶昨天已經出現霾害現象，研判今天因大陸冷氣團南下，境外污染物在今天午後將隨之移入而影響我國空氣品質，隨著東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部指出，預計明天午後境外污染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善到普通等級；南部地區因位於處下風處，風速弱且擴散條件不佳，境外污染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至周六，但周五影響會開始減弱。

不過，環境部提醒，空品受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊，包括注意環境部發布空氣品質預警資訊，查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。