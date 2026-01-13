偷錢養小三被發現！　美科技老闆「竟殺光弟弟一家四口」

▲保羅（右）被指控因偷錢養情婦被發現，謀殺弟弟一家四口（左）。（圖／翻攝X、YouTube@COURT TV）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州發生駭人悲劇，一名科技公司老闆挪用信託基金，維持與情婦的婚外情關係，被共同創辦公司的親弟弟發現後，竟將弟弟一家四口全數殺害滅口。

根據檢方陳述，2018年11月20日凌晨，保羅（Paul Caneiro）全身黑衣、手持槍械，趁著弟弟全家人熟睡時，潛入這間位於科爾茨內克（Colts Neck）、價值150萬美元的豪宅。他首先切斷電源，在弟弟凱斯（Keith Caneiro）外出查看發電機時，近距離朝其頭部連開4槍，隨後槍殺45歲弟媳珍妮佛（Jennifer），再持刀殺害8歲姪女及11歲姪子。

此外，保羅在弟弟住家的地下室縱火，以利湮滅證據，同時放火燒毀自家房屋，企圖營造「整個家族都遭攻擊」的假象，但確保妻兒成功逃生。

蒙茅斯郡（Monmouth County）高等法院12日開庭時，檢方指控，保羅挪用兄弟倆共同創立的科技公司「Square One」信託基金，用於維持婚外情關係，案發前一天被凱斯質問款項短少問題，卻以偏頭痛為由逃避質問，最終為了掩蓋罪行、出於「貪婪與絕望」槍殺弟弟一家四口。

辯護律師莫妮卡（Monika Mastellone）則宣稱，保羅與凱斯「是最好的朋友」，根本不可能為了錢殺害至親，甚至暗示另一名手足科里（Corey）更有可能犯案。

59歲的保羅聽見律師描述他與弟弟的深厚情誼時，一度摘下眼鏡拭淚。他目前面臨16項謀殺、縱火、非法持有武器等罪名，若被定罪最重將判終身監禁，而且不得假釋。2018年11月被捕以來，保羅一直被關押且不得保釋，全案仍在審理中。