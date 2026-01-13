全國首例！會計師助詐團設22紙上公司洗錢　還擔任高雄議員顧問

▲刑事局偵破高雄群賦會計師事務所勾結詐團成立紙上公司洗錢案，逮捕主嫌鄭姓會計師 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊近日破獲國內首宗「會計師事務所協助詐騙集團設立人頭公司」重大案件，查出高雄市一家會計師事務所涉嫌協助詐騙集團成立多達22家人頭公司，作為假投資詐騙金流工具，涉案會計師鄭富明（40歲）遭法院裁定羈押禁見。鄭男也擔任高雄市議員的諮詢顧問，案情是否向上延燒有待檢警後續追查。。

刑事局偵查第一大隊分析部分公司戶涉詐案件時發現，有特定人士頻繁申請多家公司，或以同公司不斷更換負責人，當詐團使用的人頭公司帳戶，部分公司戶申請企業網路銀行後，單筆約定轉帳額度甚至高達新台幣5千萬元，顯示公司戶涉詐問題日益嚴重。

刑事局偵一大隊隨即調閱165反詐騙資料進行分析，並結合高雄、台中、桃園、新北、宜蘭等縣市警力，組成專案小組，報請高雄橋頭地檢署檢察官蔡婷潔指揮偵辦。專案小組向財政部、經濟部、地方政府及多家金融機構調閱相關資料後，鎖定高雄「群賦會計師事務所」涉案情節重大。警方統計發現，該事務所經手申辦的公司中，成為警示帳戶的比例高達20%，遠高於全國平均1.8%。進一步追查後發現，詐騙集團假借「節稅設立公司」名義，透過親友或網路收購人頭個資，交給群賦會計師協助設立公司。

▲群賦會計師事務所主持人鄭富明因勾結詐團遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝自群賦會計師事務所網頁）

警方調查：該會計師事務所每協助申辦一家資本額400萬元以下的公司，收費約1萬2千元，資本額越高收費可達5萬元，該會計師事務所去年今年，協助詐騙集團設立人頭公司獲利達數百萬元，這些人頭公司隨後被假投資詐團利用，誆騙25名被害人吸金超過2500萬元、其中部分贓款被透過上述公司戶轉匯到馬來西亞。

讓檢警氣餒的是，詐團透過台灣合法會計師成立紙上公司，當被害人被騙匯款透過人頭帳戶、收水人員提領轉匯後進入這些人頭公司，詐團只要透過假造出貨、買賣單據就可取信銀行員，讓警方難以在第一時間凍結這些被害人贓款，檢警將建議財政、經濟部未來從嚴審核公司申請的資本認定，杜絕詐團從公司戶鑽漏洞匯款洗錢。

專案小組於今年1月7日，持高雄橋頭地檢署、法院核發的拘搜票，會同國稅局人員，到高雄、新北、台中、宜蘭及屏東等地同步搜索，查緝鄭姓會計師等36人到案，其中包含含事務所員工10人，及多名公司人頭，並在高雄市2處會計師事務所查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及多支行動電話等證物。

警方偵訊後依涉嫌詐欺、違反洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪，移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官複訊後認定鄭姓會計師語多保留，檢察官聲押鄭姓會計師獲准。

