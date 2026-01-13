哥哥劈腿又約砲喊爽　她掙扎「要跟哥哥女友說嗎？」網答案一面倒

▲哥哥的渣男行徑讓原PO很錯愕。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

感情糾葛牽動家人關係，引發道德兩難。一名女網友表示，30歲的哥哥與交往5年、同居中的女友感情看似穩定，實際上卻早已出軌，而且還有約砲，「會知道是因為哥哥告訴我的，說過得很爽」，原PO坦言得知內情後相當掙扎，不知是否該向哥哥的女友說出真相。對此，網友紛紛表示，「我會講」。

哥哥靠女友養還劈腿 妹妹兩難：該不該揭發真相？



女網友在Dcard發文，哥哥與女友交往5年，目前兩人同居，哥哥在女友舅舅的公司上班，日常開銷多由女友負擔。原PO指出，交往初期哥哥工作不穩定，生活開銷多半由女友負擔，還會固定給零用錢，甚至幫忙繳交補學歷的學費。女友為了哥哥著想，也經常購買對方想要的物品。原PO指出，女友個性溫和、想法成熟，曾開導過自己，全家人都很喜歡她。

哥哥謊稱出差實帶小三出遊 花錢不手軟



原PO坦言，會知道這些事情，是哥哥親口告知，還形容「過得很爽」。某次哥哥說漏嘴，坦言會去約炮，因為對女友已沒有感覺，甚至與另一名女性固定交往，對方並不知道哥哥已有正牌女友。哥哥還會謊稱女友出差，實際上帶著小三外出遊玩，花錢毫不手軟。

原PO曾問過哥哥到底喜歡誰，「他說小三，但還是不會跟女朋友分手」，還自信地說「女朋友都不知，雙方都沒發現」。面對這樣的情況，原PO內心十分掙扎，擔心哥哥女友得知後會非常心痛，也清楚一旦說出真相，哥哥勢必會失去許多，感覺自己很壞，「想問大家，會跟哥哥的女朋友說嗎？」

貼文曝光，多數人表示會說，「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」、「如果我很喜歡那個女友我會講，或是暗示」、「長痛不如短痛，別再讓你哥哥吸你無緣嫂子的血了，放過人家」、「你不講，真的枉費女友對你們全家那麼好，要是她有一天知道，一定會覺得真心換絕情，你們全部都讓她跟傻子一樣蒙在鼓裡，放過她，人家值得更好的」。