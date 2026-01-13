促銷剩1天！旅日達人爽玩東京＋北海道「機票只要1萬2」攻略曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李宜秦攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，旅日達人林氏璧提醒，全日空（ANA）促銷活動今（13）天最後一天，「現在不訂真的會後悔」。文中還分享挑便宜機票攻略，透過「多段行程」操作，像他先飛東京，再用多段行程飛北海道，「這樣香噴噴的12000羽田進出，爽玩東京北海道的機票，此時還有。錯過不知道下次是何時！」

「全日空促銷今天最後一天喔！出發日: 4/1-9/30。」林氏璧文中整理重點，首先，松山羽田不到1萬2的機票還是有，但持續減少，可能很快就沒了。再來，他自己週六訂完一張「前後都中停東京，中間飛北海道」的機票，總價只要1萬2。

用多行程票操作「分四段訂」

他表示，這種玩法要用「多段行程」操作，分成四段開票，很多朋友聽到後都很有興趣，所以特地抓了不同日期示範給大家看，「這不是我實際去的日期，只是示範給大家怎麼買」。

他開始說明，因為便宜票越來越少，可以先從東京來回下手，找到最便宜的區間，並以7月13至28日舉例。再來就是利用多段行程飛北海道，停留天數彈性很大，他則抓7月20日飛去看薰衣草。他也補充，其實不只北海道，日本其他機場也都能這樣搭配。

北海道看薰衣草 再回東京看花火

行程安排上，他還順便點出亮點，「7月25日星期六還可以看隅田川花火大會」，整套搭下來價格約落在1萬2左右。唯一需要注意的是，部分回程班機是早班，「9:40AM就起飛了」。他也透露，自己原本訂到13:20回程且不用加價，「但現在這班不是滿了，就是要加2000左右。」