入住巴黎飯店「嗑光客房零食」被收7000元！他驚呆：沒看到價目表

▲原PO在房內沒有看到價目表。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多飯店會在客房內提供茶包、零食，甚至是迎賓水果，一名網友表示，到巴黎旅遊入住飯店，客房有提供零食、堅果，仔細確認沒有看到價目表後便直接食用，沒想到退房時，卻被多收了近200歐元（約新台幣7379元），他驚呼「歐洲飯店普遍沒有標示嗎？這是真的合法嗎？」貼文掀熱論。

有網友在Dcard發文，入住法國巴黎某間飯店，使用合作的信用卡訂房，可享有額外權益，包括餐飲或SPA折抵、延遲退房與免費升等。入住期間，他多次檢查房間，確認零食區沒有任何價格標示，也未看到需要另外付費的提醒，因此將黑松露薯片、各式堅果等零食全部吃完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到辦理退房後，原PO才在帳單上發現，房內零食被收取一百多歐元，金額接近兩百歐，讓他當場傻眼，完全沒預料到會被收取如此高額費用。他提到，入住另一間飯店時，客房也有很多零食，但依然沒有任何價格標示，「歐洲飯店普遍沒有標示嗎？這是真的合法嗎？大家不要噴我沒常識」。

貼文一出，網友紛紛指出，「價目表常以小卡片形式放在冰箱內或桌上，你吃那些零食是覺得不吃白不吃嗎」、「除非飯店主動寫snack bar是招待，不然一律當付費比較好」、「如果你是第一次住飯店，就當學了一課，飯店沒有白吃白喝的東西」、「如果mini bar是免費的，通常櫃檯在check in會跟你說」、「我在國外遇過的飯店幾乎都是要收費的，台灣倒是很多都免費的，建議如果不清楚的話，先詢問看看比較準確」。