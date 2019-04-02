「禽獸論」延燒！議員手牽豬狗提「溫體豬屎」怒問陳明通：吃飽沒？

突發中心／台北報導

高雄市長韓國瑜日前前往大港澳深廈簽訂53億農產品訂單，遭陸委會主委陳明通以一番「禽獸說」評論，表示人如果只求溫飽，跟豬狗禽獸沒有分別，這席話一出引發各界反彈。韓國瑜1日受訪時也憤怒反擊，直言陳明通是「眼瞎了嗎？書讀到狗肚子裡？」雖然陳明通趕緊出面道歉，但國民黨新北市議員陳明義2日上午率眾到陸委會門口抗議，帶著一桶「溫體豬屎」要問候陳明通「吃飽沒？」

▲陳明義率眾抗議陳明通的「禽獸說」。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

陳明通1日上午接受廣播節目專訪時指出，有些人享受中國大陸的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」這席話一出立馬被外界罵翻。

韓國瑜聞言忍不住憤怒反擊，直言「陳明通你眼睛瞎了嗎？書讀到狗肚子裡了？民進黨執政3年讓人民過上什麼日子，兩岸的低盪，國際上的處境困難，有必要用禽獸2字來形容？」韓國瑜表示，他受到高雄市民的選票委託，他必須為高雄盡心盡力，但卻遭受這樣的批評，「陳明通你對得起人民嗎？」

雖然陳明通2日上午緊急召開記者會滅火，鞠躬道歉並表示不是針對韓國瑜，但仍澆不熄部分人的怒火。新北市議員陳明義緊接著率眾到陸委會門口抗議，手提一桶「溫體豬屎」，帶著一條小豬、一條狗要問候陳明「吃飽沒」，表示如果陳明通還沒吃，這桶豬屎送給他，但「你如果吃飽了，你就跟我一樣，就是你嘴裡說的，豬、狗、畜生」；除此之外，他也點名總統蔡英文、前行政院長賴清德、行政院長蘇貞昌，拿出道德勇氣立即撤換陳明通，若蔡英文、蘇貞昌沒出來表態，便「印證了外界說你們在唱雙簧、欺負台灣人民」。

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