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花蓮疊杯競技180名選手參賽　4歲女童也來比拚手眼協調和速度

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▲▼4歲女童毫不怯場參賽，吸引全場目光。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼4歲女童毫不怯場參賽，吸引全場目光。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼4歲女童毫不怯場參賽，吸引全場目光。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣競技疊杯運動（市）級錦標賽31日在中華國小舉行，有年僅4歲的萌娃也來共襄盛舉，總共有國中小180位選手參賽，比拼手眼協調拚和速度，現場好不熱閙。

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台灣疊杯選手近年來在國際舞台發光發熱，花蓮的競技疊杯賽事邁入第3屆，吸引許多學童參與，這次比賽將選出花蓮優秀選手赴各縣市參賽。縣長徐榛蔚偕國際同濟會台灣總會長楊建功等人為參賽選手加油打氣，並聆聽家長及孩子的學習分享。

▲▼4歲女童毫不怯場參賽，吸引全場目光。（圖／記者王兆麟攝，下同）

錦標賽吸引國中小180名選手參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

徐榛蔚說，競技疊杯講求速度，練習疊杯可以培養孩子的專注力，使思考與反應力更加敏捷，在疊杯、倒杯、掉杯過程中，更能提升孩子挫折忍受度。陪伴是家長送給孩子最大的禮物，感謝同濟會看見孩子的需求，讓學童發揮所長、走出戶外，與家長間有更緊密的互動。

▲▼4歲女童毫不怯場參賽，吸引全場目光。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚下場體驗手眼協調和速度考驗。

競賽分為6歲以下組、7-8歲組、9-10歲組、11-12歲組、13-18歲組、菁英組、選手家長組。

根據世界競技疊杯聯會規定，競技疊杯運動分為三個項目，包含「333」使用9個杯子，每3個一組，選手要先把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；「363」使用12個杯子，左、右兩旁各有3個杯子，中間6個。同樣地，選手需要把每組杯子疊成金字塔，最後重新組合回原狀；「循環式」使用12個杯子，選手需要依序完成3-6-3項目，再完成6-6項目，然後是1-10-1，最後收為3-6-3。

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關鍵字：疊杯,競技,錦標賽,4歲,女童,比拼,手眼,協調,速度,疊杯,倒杯,掉杯

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