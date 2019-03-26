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台南國小驚爆「狼師班導」！女童隱忍2年…與同學談心曝光驚悚性侵案

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▲台南市議員林阳乙，,質疑黑心食品猖獗台南市衛生局卻無動靜。（圖／市議會提供）

▲台南市議員林阳乙在議會質詢時，驚爆國小狼師性侵女童案。（圖／市議會提供）

社會中心／綜合報導

台南市議員林阳乙26日上午在議會質詢時爆料，指稱台南市某國小傳出「狼師性侵案」，擔任三、四年級的班導師，竟對女童伸出狼爪，以手指侵犯女童下體長達2年，直到女童升上五年級、換了班導後，全案才輾轉曝光。目前女童已於25日晚間在家屬的陪同下報案，社會局、教育局也介入調查，檢方也將追查是否還有其他孩童受害。

「國小發生這件事情，可以說是狼師！這個女同學從三年級到四年級，持續了2年，我想如果老師的行為屬實，我們決不寬貸！」議員林阳乙在議會質詢教育局長鄭新輝，表示教育局事後竟只派了一位督導去了解，強烈要求就育局明確查清此事，不能讓涉案的老師退休了事。鄭新輝當下也立即回應，表示已經接獲消息，現已啟動調查機制，將會依法處理。

林阳乙指出，該名女童在就讀小學三、四年級期間，是由該名涉案男老師擔任班導，但該師卻罔顧為人師表，竟趁隙在校園內長期性侵女童，還以手指侵犯下體，持續了整整2年，直到女童升上五年級、換了班導以後，性侵情況才終於停止；而女童在脫離狼爪後身心受創，昨（25日）與女同學談及此事，同學驚嚇之餘趕忙告訴家長，受害女童的家長才輾轉得知此事，於當日深夜立即前往派出所報案，並將由女檢陪同驗傷。

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害女童在告知同學後，家長才輾轉得知此事，憤怒帶著女童前往前往派出所報案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

校方強調，在接獲通知後，已經啟動危機處理機制，同步通報教育局、校安中心，26日也成立調查小組，目前全案已經進入司法程序，將釐清該名教師是否有涉嫌性侵一事；後續也將由心理諮商中心協助輔導受害女童。而涉案的男老師，26日起已在校方的要求下請假，避免受害女童見到他心生畏懼。

鄭新輝也表示，目前這起案例尚未查明，僅能說是「疑似」，但秉持處罰從嚴、決不寬貸之堅定立場，將會要求學校迅速查處，倘若查證屬實，教育絕絕對「從嚴辦理」。

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