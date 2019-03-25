11歲女童「急救20天」身亡！她們只認打腳底板...乾媽暴怒：不要亂寫

記者郭世賢／新北報導

新北市一名11歲女童3月4日凌晨3時許突然失去意識，送到醫院時昏迷指數只有3重度昏迷，經搶救20天後宣告死亡，由於醫護人員檢查女童的四肢、背部、腹部都有傷以及顱內嚴重出血，懷疑可能遭虐待。記者採訪到孩子乾媽，她氣憤指出，不能接受外界不實指控。

▲女童乾媽現身。（圖／記者郭世賢翻攝）



女童乾媽板著臉說，「檢察官會嚴辦，之後也會對外說明；我不能接受外面這樣報導，現在什麼都不想講，重點不要亂寫，什麼都沒求證。」她手上拿的一把尺，就是當時打女童腳底板的尺，而檢察官要她拿到金山分局繳交。

回顧案情，女童3月4日凌晨3時許突然癲癇發作趴在地板上無意識，送醫診斷竟顱內出血、昏迷指數3，全身從頭臉、四肢、腹背到腳底板，無一不傷；院方立即通報警方疑似虐童。

▲手上的尺就是當時打女童腳底板的尺。



警方表示，女童與媽媽相依為命，平時住乾媽家，假日才回家同住。事發當時就是在乾媽家，但2位媽媽到案說明時，皆否認施虐，一致供稱是孩子癲癇發作，才會失去意識，眼睛是被冰桶砸到，背部紅腫則是刮痧引起，腿部的傷口是被蚊子咬自己抓破的，只有腳底是因為不乖沒寫功課，她們才打了幾下。

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