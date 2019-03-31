阿里山茶沒賣掉說「混茶農藥殘留」　茶農怒吼：韓國瑜道歉

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭爆料，2014年擔任北農總經理期間曾與昆山水中仙公司簽訂MOU採購阿里山高山茶1萬盒，最後卻只出貨700盒。韓國瑜先前解釋是因為農藥殘留和混茶問題，引發嘉義茶農不滿。嘉義縣長翁章梁質疑，這種說法對茶農傷害很大，是否因為賣不到700盒「感到丟臉」才會這樣解釋，要求韓國瑜道歉。

阿里山地區茶農、產區農會人士31日在翁章梁、立委陳明文陪同下，聚集在嘉義縣政府召開記者會，嚴正抗議「茶農火大了！」茶農認為，韓國瑜在北農時經銷1萬盒阿里山茶與梨山茶，最後賣不到數目，卻聲稱是農藥檢驗未過和混茶問題，嚴重打擊阿里山茶好不容易建立起的信譽。翁章梁更質疑，韓國瑜是否因為只賣了700盒茶，怕丟臉才會有如此說法。

對此，韓國瑜透過高雄市新聞局回應，「台灣阿里山、梨山的高山茶是全世界最好的茶，無庸置疑。韓國瑜本人30年來到現在都還在喝阿里山茶。」韓國瑜說，在北農期間個案與茶農無關，是經銷商因品管不良或一時疏忽等原因，造成供貨與試喝時品質不一，造成退貨影響商譽，因此高雄現在不經過中盤商，直接向產地農民採購。

針對翁章梁「丟臉說」指控，韓國瑜指名道姓回嗆，「嘉義縣長翁章梁，請專心幫農民爭取訂單保障權益，問自己幫農民做了什麼，不要只顧搞政治動作，混淆視聽。」