接地氣！立委趙正宇變身消防員　親子防災寓教於樂

▲立委趙正宇（左一）變身消防員，邀親子參訪防災教育館。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選展開，為接地氣，爭取選民支持，桃園立委趙正宇宣導防災勝於救災觀念，運用在地資源，邀約親子到八德區的防災教育館參訪。趙正宇和孩童一起換裝「變身」消防人員，拿起瞄子、駕駛消防、救護車輛，於體驗一日消防員後笑稱，消防人員和立法委員有些地方很像，「都在開車趕行程，但都必須注意自身與他人安全」。

防災教育館內有天然災害、防範應變、火災發生、安全的家、消防勇士等5大展區，另有3D雷射互動影院、兒童AR繪動消防車、CPR結合AR即時回饋、火場滅火VR體驗、體感煙霧體驗室等特色體驗區。館內像是富有教育意義的消防樂園，平時上網報名可免費參觀。

▲▼立委趙正宇變身消防員，邀親子參訪防災教育館。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇表示，防災勝於救災口號家喻戶曉，但如何學習防災才是要務。八德防災教育館設施新穎又生動活潑，適合親子同遊寓教於樂。例如學童可以換上消防衣，體驗持瞄子射水打火、駕駛消防車、救護車救災，還能模擬撥打119學習報案，館內不只小孩也適合大人學習。

體驗模擬消防車後，趙正宇表示，消防救難人員的生活和立法委員有個共通點，就是「都要開車趕來趕去」，前者趕著救災救人，後者趕著跑攤跑行程，