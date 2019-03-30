影／「英德」大戰　賴清德不想退：我一定會走完初選相關程序

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德30日，到台南舉辦《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》第2場新書發表會時表示，他希望民進黨總初選是一場君子之爭，透過這場君子之爭，有機會獲得國人支持他「接棒」承擔使命。

民進黨總統初選形成「英德大戰」，副總統陳建仁貼出給民進黨和支持者的一封公開信，他說與剛回國的蔡總統見面，當面向她報告，他的階段性任務希望明年告一段落，總統在走向下一任的路程上，應該要有更大的空間，來促成民進黨內最大的團結。

▲前行政院長賴清德希望民進黨總初選是一場君子之爭，透過這場君子之爭，有機會獲得國人支持他「接棒」承擔使命。（圖／記者林悅攝）

賴清德說，民進黨需要這場初選，透過這場君子之爭的初選，讓國人了解民進黨的主張及未來要將國家帶往何方，他希望有機會獲得國人的支持，讓他「接棒」承擔使命。

賴清德說，他向民進黨協調小組報告2點，一是他參選的原因是因民進黨當前處境十分困難嚴峻，2020年民進黨如輸掉總統與立委席次，那輸的不只是政權，台灣民主、主權也會受到挑戰，習近平的「習五點」統一台灣近程目標時，國民黨未提出相關對策，反而提出和平協議，這讓民眾十分焦慮，所以他要出來接棒，承擔使命。

賴清德說第二是這場總統初選是場君子之爭的話，更加有助於黨內團結，獲得社會力量的支持，「我一定會走完相關程序」。

有關民進黨有人希望召開黨代表大會，以「徵召」方式取代「初選」，賴清德則表示，相關問題他相信黨主席卓榮泰會好好處理。