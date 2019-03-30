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賴清德台南簽書會　數百民眾買書排隊簽名熱情高呼「總統好」

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記者林悅／台南報導

賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》第2場發表簽書會，3月30日下午1時30分至2時30分，在台南市國立台灣文學館舉行，上午即已湧入熱情民眾排隊領簽書會號牌，2、3百人排出一條長長人龍，演講廳也全滿，賴清德下午準時到場，民眾「總統好」呼聲不斷，賴清德滿臉笑容熱情地與民眾互動。

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅攝）

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅攝，下同）

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅翻攝）

簽書會先以4分鐘影片開場，現場一、二樓席位坐無虛席，賴清德雖一再呼籲黨公職在這次初選不用選邊站，要來一場君子之爭，但台南市民進黨多位民代都到場表達支持，賴清德上台時，台下民眾高喊「總統好」，他也鞠躬表示感謝。

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅翻攝）

賴清德說，他在輔選立委時，無論在台南、彰化、新北市，都有無數的鄉親不斷督促他，在民進黨空前的困境時要勇於承擔，更有一位台南的台商，利用一次機會特別向他說：「基於對土地的使命，更應該出來承擔」，他有聽進去，所以用行動來證明，希望他的承擔為台灣帶來希望。

賴清德說，如能好好利用初選平台，不要選邊站，即可去除初選弊端，留下初選的好處，為民進黨加分，在台灣民主史上建立典範。賴清德說台南是民主聖地，希望讓全國民眾知道，這塊民主聖地不僅在選舉時捍衛主權，初選也是最民主的地方。

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅翻攝）▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅翻攝）

賴清德強調，九合一大選民進黨遭逢空前挫敗，13個執政縣市只剩下6個，他負起政治責任交卸職務，另也深切反省，發現執政以來，對台灣140萬家中小企業並沒有得到實質的幫助，中小企業是台灣濟發展的骨幹，提供8成就業機會，台灣經濟奇蹟是的中小企業過去拿著007手提箱到各地爭取訂單，累積的基礎，對台灣經濟貢獻很大，現在遭逢很大的挑戰，包括獲利降低、轉型不易研發不足，想投資卻難得到銀行資金的支援…種種挑戰，中小企業面對六大挑戰，要解決困難必須對症下藥，也唯有如此，台灣的經濟才會越來越好。賴清德也提到他對活化中小企業的理念與做法，他希望透過政府的協助，透過科技等諸多措施，擴大台灣中小企業的市場增加獲利，讓台灣經濟來愈好。

▲前行政院長賴清德在台南舉辦第2場新書簽書會，受到支持者熱情歡迎，買書等簽民民眾大排長龍，等候上台拿書讓賴清德簽名。（圖／記者林悅翻攝）

隨後賴清德正式進行簽書會，買書拿號牌民眾逐一上台，將手中的新書拿給賴清德簽名，1人限簽2本，主辦單位也派人管制排隊人龍秩序，但現場拿號牌的民眾有2、3百人，許多粉絲還排到會場外。排在第1位民眾表示，他30日上午6時30分就到文學館外等候，等到上午9時文學館開門即衝第一個進來排隊領牌。現場排隊民眾表示他們力挺賴清德選總統，用行動表達支持。

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關鍵字：2020大選,總統初選,賴清德,簽書會

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