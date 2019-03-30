賴清德哽咽「不傷害小英」 蔡英文：不怕受傷 大選不團結會輸

▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，為政壇投下震撼彈。賴清德29日舉行新書發表會，他致詞時一度激動哽咽，強調自己寧願輸掉初選，也絕對不會傷害蔡英文總統。蔡英文30日出席活動時回應，她說自己不怕受傷，但如果總統大選民進黨不團結就會輸。

賴清德29日致詞時說，他要打一場典範級的初選、君子之爭，「超越個人派系，完全為了國家的君子之爭，我鼓勵民進黨公職不必表態，派系休兵、組織不要動員，大家用初選平台好好講理念，過去施政理念何在，哪些要改進，未來要把國家帶到何方，君子之爭的初選，才有辦法贏得國人對民進黨的支持」，他說到激動之處一度哽咽，「我寧願輸掉初選，都不可能傷害蔡英文總統」。

面對賴清德激動哽咽，蔡英文30日中午出席「《台灣關係法》40周年暨《台灣旅行法》周年紀念餐會」致詞時表示，歷史上民進黨在總統大選團結就會贏、不團結就會輸，從來沒有例外，她強調，「改革會遇到什麼樣的壓力，我都可以承擔，我不怕受傷，但是台灣的主權不能受傷，七大路線的堅持，不能倒退。」

蔡英文提及，副總統陳建仁有去找她，他表明自己願意為台灣讓賢，不在續任副總統，讓她有空間為本土政權整隊出一個「最強組合」，面對國際強勢，台灣需要最強組合，繼續帶領台灣走在正確的道路上。