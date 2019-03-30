不連任替蔡賴配鋪路？陳建仁：要讓蔡總統做出最好選擇

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德投入黨內2020總統初選，挑戰總統蔡英文連任路，替政壇投下震撼彈。藍營預測，賴清德最終會接受「蔡賴配」，民進黨2020總統候選人的副手搭配備受關注，副總統陳建仁29日在臉書發文宣布，2020不搭檔蔡英文，階段性任務告一段落，再引熱議。陳建仁30日受訪時強調，自己的決定是要讓蔡總統做出最好的選擇。

▲陳建仁。（圖／記者蔣婕妤攝）

陳建仁在臉書發表公開信表示，「我不是民進黨員，但是我很關心這個黨，因為她是守護台灣主權和民主自由的關鍵力量」，他強調，自己完成階段性任務，表態不連任副總統，蔡英文晚間則在臉書發文向陳建仁致謝，「感佩他為團結所做出的決定」。

陳建仁30日下午出席活動，面對記者提問，不連任是不是要為蔡賴配鋪路，陳建仁說，「很感謝很多朋友各種管道的關心，不是民進黨員的我感到焦慮，我相信民進黨員更焦慮擔心，我昨天提到的最強的組合，我原本的出發點希望促進民進黨的團結，不是傷害民進黨，主要要讓蔡總統做出最好的選擇」。

陳建仁強調，最能勝選、最能把台灣帶到美好未來的選擇就是最好的選擇，他知道大家都很關心這件事，「我希望關心這件事的所有人，應該把自己的意見表示出來，我希望大家都應該以國家為重點，考量國家怎樣更好，個人考量應該放其次」。