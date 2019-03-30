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網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌　俄發明展台灣奪26金

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▲▼俄羅斯發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲海軍退役上校歐招輝博士研究團隊，研發「提升船舶推進系統穩定性之智能裝置」獲金牌獎及大會特別獎肯定。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

世界規模最大的俄羅斯阿基米德國際發明展，台灣時間今（30日）清晨從莫斯科傳回捷報，台灣代表團共獲得此次共獲得26金 12銀 3銅以及5面大會特別獎，總成績在35個國家中，排名第2名，僅次於地主國俄羅斯，總統蔡英文也特別發賀電，鼓勵發明團隊與學生。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，俄羅斯阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大，參展件數最多的國際發明展，今年共有來自台灣、韓國、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家參賽，超過800多件作品參展，能得獎的都是特別優異的作品，而台灣代表團今年總成績排名世界第2。

雲林科技大學工業工程與管理系學生看準網路物流發達，特別是買鞋容易面臨尺寸不合腳的困擾，因此設計一款能準確丈量腳尺寸的App。雲科大工業工程系大四蕭吉助說，發現網路買鞋常常有不合腳的困擾，除了搞不清楚自己腳的尺寸，另一方面各鞋款板型不同，即使買對鞋碼，也不一定合腳，因此由教授傅家啟、呂學毅指導，與同學謝欣庭、謝宇杰、吳俊霆共同研發「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只用手機需拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適穿鞋碼，可改善在網路購買鞋子不合腳問題。

▲▼俄羅斯發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

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▲▼「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只用手機需拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適穿鞋碼及版型。（圖／中華創新發明學會提供）

▲▼網購買鞋不合腳？雲科大生發明量腳APP得金牌。（圖／中華創新發明學會提供）

這次作品除了獲得金牌，蕭吉助也說，目前系統已開發為App，並已與國內某手工鞋廠產學合作，除了鞋碼，還可提供足部參數予鞋廠做鞋楦設計上的改良；未來，他們也將研發通用款，針對熱門品牌的鞋款進行鞋碼分析。

目前就讀國立高雄科技大學大三的賴策方，因家中從事有機農業種植，在農業種植的過程中，認識到人力短缺是現代農業發展過程中迫切需要解決的問題，他與同學李昆峰、黃崇軒設計攀藤作物生長輔具「Roller Planter」。

賴策方說，包含小黃瓜、番茄等農作物都需要攀藤，但大量種植時需要人工綁繩、控制高度費時費力，他利用設計可以半自動化的掛鉤Roller Planter，可快速調整高度，降低花費在作物的管理時間以及手工調整過程中可能產生的損害，且還可回收持續使用，獲得金牌獎肯定。

▲▼俄羅斯發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

高雄科技大學的賴策方與同學設計攀藤作物生長輔具「Roller Planter」。（圖／中華創新發明學會提供）

另外，海軍退役上校歐招輝與海軍左營後勤支援指揮部少將指揮官施武樵等研究團隊，共同研發之「提升船舶推進系統穩定性之智能裝置」獲得金牌獎及大會特別獎肯定。

歐招輝表示，本項研究在高雄科技大學模具系主任徐中華教授的指導及研究團隊積極參與下，成功完成原型系統整合與測試，本項發明可以有效監控船舶裝備運轉頻率，透過訊號轉換，讓操作者從人機介面，掌握配重塊的移動位置，簡單判讀及預測故障，並可透過智能模組的自動平衡調校，抑制裝備故障初期，因異常振動，所造成的連鎖傷害效應，系統所記錄的頻譜訊號，更可協助維修的專業工程人員，迅速研判及更換損壞的零件，希望未來能有機會導入船舶設計或工業生產應用，對國艦國造政策有所貢獻。

▲▼俄羅斯發明展。（圖／中華創新發明學會提供）

▲俄羅斯國際發明展我獲世界第二，總統蔡英文特發賀電鼓勵。（圖／中華創新發明學會提供）

 

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關鍵字：俄羅斯阿基米德國際發明展,捷報,俄羅斯,蔡英文,發明展

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