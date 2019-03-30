第五河川局購置新型防洪擋水板　防範豪雨成災

▲▼第五河川局購置新型防洪擋水板，因應豪雨所可能造成的重大災情。（圖／第五河川局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



為降低雲林縣、嘉義縣淹水災情，經濟部水利署第五河川局除強化移動式抽水機的調度及防汛器材的準備外，2019年委由雲林縣政府購置活動式防洪擋水板，特別於3月29日假口湖鄉公所及鄰近金湖地藏王庵前廣場分別辦理擋水板講解及實地組裝訓練，同時水利署亦邀集各河川局及部分縣市政府一同參與，冀藉由實際組裝訓練，增強操作者之應變能力，期能於豪雨來臨時在村落及重要設施位置形成第二道防線，以保護居民生命財產安全。





第五河川局陳中憲局長指出，防洪擋水板為運用L型書擋原理設計的產品，將傳統沙包變身成為相對輕便的防洪擋水設施，每片擋板僅6.2公斤，即可抵擋98公分長度，50公分高度之洪水，通常情況下，兩名專業人員能在一小時內搭建出一堵長100米的防洪長龍，其組裝快速，可應變突如其來的洪水。



陳中憲指出，現添購防洪擋水板，可依據不同地形、場地、雨量多寡與沙袋及移動式抽水機彼此相互運用，除了傳統堤防、護岸及防洪牆等固定防洪設施外，目前在汛期間非工程手段又多了防洪擋水板另一種選擇。



透過新型防洪擋水板的加入及精實的組裝訓練，提升同仁防災應變能力，第五河川局及雲嘉縣市政府，面對未來防洪挑戰將更具信心。