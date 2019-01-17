豪雨炸5縣市！13℃最冷時刻來臨　暖3天「2波變溫」又有冷氣團恐襲

▲東北季風持續影響，18日清晨13℃最冷時刻來臨。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／綜合報導

豪雨下不停，中央氣象局續針對北北基、宜東發布豪雨特報，17日受東北季風及華南雲雨區影響，入夜後西半部明顯轉乾，有局部輻射冷卻作用，低溫下探14度，預估18日（周五）清晨將是這波冷空氣最強時間點，只剩13度，到了20日（周日）又有一波鋒面通過，隨後恐有大陸冷氣團來襲，北台灣感受明顯濕冷。

氣象局預報，17日受東北季風及華南雲雨區影響，水氣減少，雨勢有所緩和，中南部地區轉為多雲，但基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有短暫雨勢，持續針對北北基宜東5縣市發布豪雨特報。中南部白天高溫回升，中部及花東高溫20至23度，南部高溫可到26度，北東仍濕涼，高溫維持在16到19度，入夜後西半部明顯轉乾，有局部輻射冷卻作用，各地低溫約14至16度。

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預估18日清晨仍受東北季風影響，是這波冷空氣最強時間點，中部以北及東北部低溫約13至15度，水氣開始減少，西半部大致回到多雲到晴的天氣。18、19日（周六）東北季風強度有減弱趨勢，降雨範圍縮小，剩東半部及北部山區仍有小範圍降雨，北台灣開始回溫。

不過到了20日（周日）又有一波鋒面通過及東北季風增強，北東部降雨機率提高，氣象局表示，21、22日（下周一、二）受東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫會再下降，不過冷空氣強度目前各家模式預報上仍有些分歧，需再觀察；屆時水氣將增多，北台灣整天感受濕冷，北東再度轉有局部短暫雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，預期17日中午後雨勢就會減緩，接下來就開始進入回溫，隨後3天有短暫空檔，有暖冬的感覺，尤其20日另一波冷空氣報到，將會影響到23日（下周三），低溫有機會下探13度，水氣沒那麼多，偏乾冷一些，北東迎風面還是有雨，提醒民眾注意這2波上上下下氣溫變化，把握周末回溫放晴好天氣。

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