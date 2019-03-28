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影／幼時被遺棄！39歲暖男11年「噴光積蓄」養400孩子　嫩妹感動倒追

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記者朱世凱／綜合報導

吉林省長春市39歲男子王浩楠，11年前碰上一位拾荒少年，讓他激起憐憫之心，加上自己本身就是孤兒，所以他決定照顧這個孩子，「11年來共收養了400多位小孩」。王浩楠為了扶養孩童，因此身兼多職、花光積蓄，卻仍無怨言，一名25的女老師就被他的暖舉深深打動進而追求，2人預計今年步入禮堂，共同給孩子溫暖的家。

▼暖男花光積蓄養了400多個孩子。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼暖男花光積蓄養了400多個孩子。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，王浩楠說，「因為我本身就是屬於這樣的孩子，從小沒家、沒爹沒媽，自己姓啥叫啥，多大年齡都不知道，所以就想去接近他（拾荒少年），幫幫他；後來別人知道了，這家孩子沒人管，爹媽去世了，或者爹媽離婚了，孩子不要了，然後就聯繫我，所以我們家孩子一天比一天多。」

他說，「現在家裡有28個，這11年來，我們家一共是400多個孩子。」據悉，為了讓家中孩子吃飽穿暖，還有學校可以念，王浩楠四處打工並花光所有積蓄，他曾為此得過2016年感動吉林人物。鄰居表示，王浩楠很有善心，自從去年搬過來後，帶著一幫孩子，像父母一樣，真的挺不容易。

▼王浩楠用心陪伴這些孩子，並欣慰地看著孩子得獎的獎狀。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼暖男花光積蓄養了400多個孩子。（圖／翻攝自梨視頻）

一名25歲的庚姓志願者老師，看到王浩楠的暖舉後，便自願到收養中心幫忙，並且逐漸被他感動進而倒追，雖然2人相差14歲，不過他們仍甜蜜交往，預計今（2019）年5、6月結婚。王浩楠說，他會珍惜這份感情。老師則表示，婚後也會想要自己的小孩，但不會因此冷落其他（非親生）孩子。

網友看完紛紛表示，「偉大的人」、「孩子們好幸福」、「有美女老婆，人生贏家，心靈也美」、「看愛感動了孩子們，愛使孩子們茁壯成長」、「看一次感動一次」、「他11年的付出，是我們任何人都無法做到的無私奉獻」、「永遠支持」。

▼庚老師與王浩楠將步入禮堂，繼續給孩子溫暖的家。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼暖男花光積蓄養了400多個孩子。（圖／翻攝自梨視頻）

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