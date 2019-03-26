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抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

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▲▼五角大廈25日進行雙枚攔截飛彈測試。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈25日進行雙枚攔截飛彈測試。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美國五角大廈官員指出，美軍方在昨（25）日從加州范登堡（Vandenberg）空軍基地試射2枚攔截飛彈，成功擊中目標。美國導彈防禦局（MDA）則說，這項軍備系統的功用是拿來對抗來自伊朗和北韓的洲際彈道導彈（ICBM）威脅。

據《美聯社》報導，美軍25日早上10點30左右發射導彈，這項行動在先前並未公開。中央海岸（Central Coast）居民指出，有看見天空中出現兩條條紋（飛彈飛行軌跡），且地面有震動感覺。美國五角大廈官員表示，2枚攔截飛彈是從加州范登堡空軍基地發射，並擊落2枚來自4千英里（約6437公里）外的測試飛彈。

澳洲中海岸（Central Coast）居民表示，有看到天空中出現兩條條紋（飛彈飛行軌跡），地面也有震動的感覺。空軍中將葛瑞佛斯（Lt. Gen. Samuel A. Greaves）指出，「測試系統符合預期結果，代表我們擁有可信的威懾力來抵禦真正的威脅。」

不過「憂思科學家聯盟」（Ucsusa）的資深專家格雷戈（Laura Grego）卻說，成功攔截目標並不代表導彈防禦系統完全準備好，何況測試是在厚厚的面紗下秘密進行的。「五角大廈還有很長的路要走，以證明這系統能夠在現實世界中發揮作用。」

據悉，美國的最後一次導彈防禦測試是在2017年5月。五角大廈近期為了提升飛彈防禦武力，因此決定額外投入數十億美元。在本月稍早送交國會的2020國防預算中，五角大廈要求編列94億美元（約新台幣2898億元）用在飛彈防禦設施，包含阿拉斯加的系統。

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關鍵字：北韓,導彈,美軍,攔截飛彈,Vandenberg,MDA,ICBM,五角大廈,軍武,國際軍武

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