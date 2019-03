抵禦北韓導彈威脅！美試射2枚攔截飛彈「擊中6千公里外目標」

▲五角大廈25日進行雙枚攔截飛彈測試。(圖/達志影像/美聯社)

軍武中心/綜合報導

美國五角大廈官員指出,美軍方在昨(25)日從加州范登堡(Vandenberg)空軍基地試射2枚攔截飛彈,成功擊中目標。美國導彈防禦局(MDA)則說,這項軍備系統的功用是拿來對抗來自伊朗和北韓的洲際彈道導彈(ICBM)威脅。

據《美聯社》報導,美軍25日早上10點30左右發射導彈,這項行動在先前並未公開。中央海岸(Central Coast)居民指出,有看見天空中出現兩條條紋(飛彈飛行軌跡),且地面有震動感覺。美國五角大廈官員表示,2枚攔截飛彈是從加州范登堡空軍基地發射,並擊落2枚來自4千英里(約6437公里)外的測試飛彈。

澳洲中海岸(Central Coast)居民表示,有看到天空中出現兩條條紋(飛彈飛行軌跡),地面也有震動的感覺。空軍中將葛瑞佛斯(Lt. Gen. Samuel A. Greaves)指出,「測試系統符合預期結果,代表我們擁有可信的威懾力來抵禦真正的威脅。」

不過「憂思科學家聯盟」(Ucsusa)的資深專家格雷戈(Laura Grego)卻說,成功攔截目標並不代表導彈防禦系統完全準備好,何況測試是在厚厚的面紗下秘密進行的。「五角大廈還有很長的路要走,以證明這系統能夠在現實世界中發揮作用。」

據悉,美國的最後一次導彈防禦測試是在2017年5月。五角大廈近期為了提升飛彈防禦武力,因此決定額外投入數十億美元。在本月稍早送交國會的2020國防預算中,五角大廈要求編列94億美元(約新台幣2898億元)用在飛彈防禦設施,包含阿拉斯加的系統。

Video of the FTG-11 missile test, a two vehicle salvo, coming up out of Vandenberg AFB at 10:30am today as seen from Pismo Beach, CA (we initially they might have been space-bound) pic.twitter.com/MG2CqLcFTK