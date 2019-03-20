婦人深夜溝渠載浮載沉　警消1小時找到人仍回天乏術

▲南屯區山東一街灌溉溝渠有婦人落水，警消搜救1小時，人找到卻已死亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

南屯區一婦人19日疑心情不好，深夜跳入灌溉溝渠輕生，警消獲報雖立刻到場設攔截點，搜尋1個多小時後找到婦人，但人已明顯死亡。檢警將擇期相驗，釐清死因。

台中市消防局19日晚間11點左右獲報，南屯區山東一街底的灌溉溝渠有一名婦人疑似落水，人在水裡載浮載沉。警消立刻出動大批人車前往，經再與報案民眾聯繫，確認婦人已遭水沖走。

▲▼警消到場準備進行搜尋。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防隊到場後，除在下游處設4個攔截點，並沿圳溝岸邊搜尋，也委請農田水利會將水閘門關閉，讓水位下降。經過1個小時搜尋後，順利在保安一街與七星北街口找到該名婦人，就上來時已明顯死亡，交由警方處理。

家屬說，婦人在當天下午就心情不好，但其他則不願多說。警方表示，死者為58歲婦人，經連繫家屬到場確認身分，目前有待檢察官、法醫相驗釐清死因及動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



【更多新聞】

►女運將地獄59秒「竟是熟客幹的」 警重兵緝狼嚴防「私刑正義」

►帶嫩女友上金錢豹回家再續攤 她醉喊：「不要弄我」仍被硬上

►短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半 房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩