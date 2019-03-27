　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

偶然入鏡男同學影片　高3女被嗆「去死就好了」決意輕生亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼信,遺書,紙條,白紙,書桌。（圖／取自pixabay）

▲女學生寫下遺書後輕生。（示意圖／取自pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本熊本縣北部一名高中3年級女學生知華在去年5月輕生，遺書中提到「被說了去死就好了」，疑似遭受霸凌，決定了斷生命。縣教育委員會的「防止霸凌對策審議會」日前發表最終報告書，認定知華因遭同學霸凌發言而輕生，如今要求學校對學生嚴格指導。

綜合日媒報導，知華在去年5月17日從學校早退，返家後留下遺書，寫著「被說了去死就好了、「都沒有人願意幫助我」等，在家中企圖輕生，最後在隔日身亡。

消息曝光，6名律師組成審議會，從去年6月開始調查此事。報告書指出，知華早退當天曾發生疑似霸凌事件，多名同學發現知華與其他男學生同框出現在Instagram上，於是在課堂上直接嗆她「明明跟其他男生交往，這樣不行吧」、「虧妳還敢來學校啊」、「去死就好了」。

同學們趁休息時間，將知華拉到上傳影片的學生面前，雖然最後確認一切都是誤會，知華只是偶然入鏡，不過同學們的發言及行為已經對知華造成創傷。知華當天選擇早退後，返家就留下遺書企圖輕生。

知華的爸爸含淚表示，「從報告書知道知華受到誹謗、深深中傷」，如今認定知華是遭到霸凌才輕生，這才感覺知華的名譽被回復了。而知華媽媽則說，對於知華而言，「去死就好了」就是一句必須了斷生命的重話，希望大家了解霸凌的可怕。

對此，「防止霸凌對策審議會」要求學校改善漫布著粗暴言語的校園環境，同時防止學生在社群軟體上過度投稿，以免引發類似事件。校方則說，目前著手相關規則，未來也會多加注意；對於知華的案件，則將畢業紀念冊的照片刪除或改成空白畫面，避免對家屬造成傷害。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：日本,熊本,輕生,自殺,霸凌,女學生,遺書,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天菜萌妹18歲就是500人斬！　「共享9個小王」一天睡4男…男友超綠全知情

女兒失蹤38年「突加好友」　老父暴怒不認：她已經假扮1年了！

大白天2樓陽台傳悲鳴「救我」　女遭菜刀刺殺全身血亡

寶寶第一句話喊「嘿Google」　爸媽無奈笑了…「公司出來面對」

寶寶第一句話喊「嘿Google」　爸媽無奈笑了…「公司出來面對」

根本連續中樂透！他用0.5折買頭等艙　卻因椅子壞掉獲賠20萬

反金氏組織打劫北韓駐西班牙使館　法官：竊取情報提供美FBI

快訊／瑞典首都斯德哥爾摩驚傳爆炸　玻璃碎片噴飛多人受傷

歐盟：不強制成員國禁用華為5G技術 美國表示擔憂

400年來第一次！尿尿小童將「回收尿液」　日尿2500公升太浪費

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

根本連續中樂透！他用0.5折買頭等艙　卻因椅子壞掉獲賠20萬

反金氏組織打劫北韓駐西班牙使館　法官：竊取情報提供美FBI

快訊／瑞典首都斯德哥爾摩驚傳爆炸　玻璃碎片噴飛多人受傷

歐盟：不強制成員國禁用華為5G技術 美國表示擔憂

400年來第一次！尿尿小童將「回收尿液」　日尿2500公升太浪費

偶然入鏡男同學影片　高3女被嗆「去死就好了」決意輕生亡

醫判死21分鐘！他身體「靠10％血」奇蹟復活　從太平間推回病房

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

遊民睡帳篷9年洗心革面「懇求有工作」！　16歲少女超暖舉動救他

不只建立太空軍隊！潘斯：美國要在5年內重返月球　

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

肩爆腫如拳！他骨頭被「細菌啃食2.5cm」染肺外結核：沒很不舒服

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

29歲男帶小三回家玩3P　46..

澳洲辣模爛醉賞空姐一掌換21年..

正妹慶生 遭注射迷姦水全身癱..

9護理師集體懷孕　她爆水有問題

性侵3周大女嬰　變態男判260..

AV女優今井夢露　2片賺600..

用LINE落伍！年輕人逃離：菜..

1歲女兒臉頰被抓　媽驚見白色人..

山不轉真路轉！橋道「ㄈ字形」外..

蘋果iOS 12.2更新　增加..

女兒失蹤38年　老父揭陌生人假..

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻..

火星發現生命體？「蘑菇」3天被..

養老金4萬5活不下去　74歲嬤..

更多熱門

相關新聞

撒旦男直播「刀抵胸口」0人理

松山車站今（27日）中午驚傳恐怖事故，一名男子在列車上先是瘋狂詭笑，接著亮出刀子，追趕逃跑女乘客，揚言要當下一個鄭捷。從該男臉書可見，他不斷po文洗版，預告要學鄭捷犯案，甚至練習自殺情境，「切腹自殺要講究，某天一定能研究成功。」

日本推爸爸哺乳神器　觸感Q還會發熱

蓬佩奧：金正恩和青瓦台都是騙子　

大白天驚傳悲鳴「救我」　女遭菜刀刺殺亡

AV女優今井夢露　2片賺600萬

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面