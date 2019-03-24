只給弟弟喝蛋花湯！少女氣炸「吞30顆藥丸」留遺書：要你們後悔

▲少女認為家人重男輕女，吞藥自殺。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

大陸浙江杭州一名14歲女孩日前因為不滿奶奶只幫弟弟煮蛋花湯，認為其重男輕女，獨自在房間生悶氣後，憤怒在微博表示要吞藥自殺，讓看到的網友緊張報警。警方到場後，少女已經吞了大約30顆藥丸倒在床上，所幸緊急送醫之後沒有大礙。

這件事件發生在19日，起因為有網友在微博上看到這名14歲女孩發文，內容是一張遺書和一大堆藥丸的照片，遺書上隱約有「我要你們後悔」等字樣，並且發文寫下「大不了洗胃」，懷疑可能是有輕生念頭，趕緊打電話報警。警方根據定位到女孩家中後，只有女孩的奶奶應門，父母則是在睡覺，沒有發現異樣。

在家屬配合之下，員警進少女的房間，發現其神情恍惚躺在床上，並無明顯外傷，只是床頭櫃上有一個藥瓶，並問道「你吃了多少藥」，女孩回答大約30顆類似鎮定劑的藥物，才敢景叫救護車將女孩送醫，所幸之後並沒有生命危險。

據瞭解，少女有兩個弟弟，一個9歲一個7歲，平時父母要忙著照顧3個孩子難免疏忽。事發當天晚上，少女吃完飯後回房間，其中一個弟弟因為吵著不吃飯，奶奶就坐了碗蛋花湯，沒想到少女因此大怒衝出房間質問「為什麼我沒得吃弟弟有得吃？」，覺得奶奶太過重男輕女，之後就回房間生悶氣，並吞藥試圖自殺。

少女父母表示，對三個孩子都一樣愛，沒有偏心，可能弟弟年紀小一點，家人關注度更高，才會讓姐姐感到委屈，之後會對女兒的生活學習更關心一些。

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