一坨衛生紙團卡蛋籃！她笑噴「母雞難產」…網揭暗黑真相：別吃

▲女網友去市場買到「怪雞蛋」。（圖／網友王雅足授權提供）

記者朱世凱／綜合報導

在市場或是超市買雞蛋，大多只會見到「打開才異常」的多黃蛋，不過有位女網友卻分享，自己在沒打蛋之前，就看到古怪一幕，原來這顆雞蛋的外型長的像一坨衛生紙團，老闆還笑說「應該是母雞難產」，隨後大方贈與她，但有達人分析這顆怪蛋的成因，並且提醒「別吃比較好」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」po文表示，「剛剛奉家母之命去買雞蛋，一開始想說，誰啊！這麼髒！丟了一團『衛生紙』在蛋籃裡，想說要不要換一家買，結果一看笑翻了。老闆開玩笑的說這隻雞應該難產了，妳要就送給妳。」

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▼「怪雞蛋」打開來可見蛋黃鬆散。（圖／網友王雅足提供）

女網友媽媽則認為，應該是蛋殼還沒變硬，被雞屁股一夾就變形了，讓原po直呼「生活充滿樂趣」。許多網友看了也紛紛笑說，「雞蛋想模仿魚丸」、「坐等開箱」、「它是壞蛋」、「恐龍蛋耶」、「小時候去過養雞場，看到各式各樣奇怪的雞蛋也都很促咪（有趣）」、「很像小朋友的勞作」。

不過有專業的達人指出，「這種蛋很常見，只是雞場的人會先挑起來淘汰。這是雞『身心狀況不好時』或『老了』才下的蛋。我家都吃這種親戚養雞場淘汰的蛋，有時候多到連大型狗幫忙吃，都吃不完。」他也說，「可以吃，只是品質比較差，有時候會出現沒蛋黃，或者比較稀，這種的我們就不會吃。」

有網友分享吃過的口感後表示「味道不會古怪」，只是第一次見到真的很特殊。原po事後也將怪蛋打開，讓大家一睹裡頭的秘密。

▼「怪雞蛋」與一般衛生紙團放一塊真的非常相像。（圖／網友王雅足提供）