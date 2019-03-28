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陸民營火箭軌道級發射失敗　升空10秒「留凌亂軌跡」墜落

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▲▼陸民營火箭軌道級發射失敗。（圖／翻攝自微博）

▲火箭因故障問題急速下墜。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸民營企業「零壹空間」昨（27）日下午5點39分左右，在酒泉衛星發射中心利用「重慶‧兩江之星」OS-M固體運載火箭，將靈鵲一號B星發射升空，不過火箭升空10秒後卻失去控制，在空中留下一道不規則的痕跡後便消失，使此次發射任務宣告失敗。

綜合陸媒報導，「零壹空間」首次升空任務本來想將衛星發射入軌，不過因為故障原因無法升空，其中原因仍在釐清。據悉，昨日發射的是四級固體運載火箭，也是「零壹空間」OS-M系列運載火箭的首款產品，箭體全長18.8公尺，直徑1.2公尺，起飛重量21噸，自研部分超過90%。

《觀察者網》軍事評論員分析，火箭第一集發動機部分運轉基本正常，不過在左右一二級分離、二級火箭點火後，火箭開始出現週期擺動，最終失控下墜，有可能是二級火箭的控制機械出了故障，或是一二級分離過程中引發的意外震動讓二級火箭的姿態發生嚴重偏離，超出二級火箭自行修正的能力。

▼OS-M運載火箭「重慶‧兩江之星」。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼陸民營火箭軌道級發射失敗。（圖／翻攝自微博）

報導也指出，這次被運載的靈鵲-1B衛星，是北京零重空間科技有限公司研製的6U立方星，總重量約10公斤，設計壽命3年。大陸航太技術專家黃志澄表示，「我國民營航天企業失利比較正常，目前正處於初步階段，美國的SpaceX也是失敗好幾次才成功的，我們要對民營航天企業有較大的包容心。」

他也說，「這是一次嘗試，一個民營火箭公司處於起步階段，2-3年時間的發展能有這樣成績就已經很不錯了；國內民營火箭企業要沉住氣，按照中國航天火箭發展的規律去做，『不要急於求成，不用去爭名義上誰是第一誰是第二』。」

▲▼OS-M運載火箭「重慶‧兩江之星」。（圖／翻攝自微博）

「零壹空間」創始人舒暢曾表示，「當時看到美國SpaceX這些公司的興起，我最開始冒出來一個想法就是，美國人能做，我們中國人能不能幹啊？因為我過去做投資，沒有中國人幹不成的事，往往我們中國人幹起來以後乾的比他們還好。」

他也說，「中國有中國的特點，我們不想照抄SpaceX，更願意學華為。我們依託中國工業，這本身就是最大的優勢嘛！」

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關鍵字：零壹空間,火箭,酒泉衛星發射中心,重慶‧兩江之星,OS-M固體運載火箭,靈鵲一號B星

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