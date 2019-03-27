基隆女「海洋公園跳海」輕生！目擊民眾錯愕：她拿了張身分證給我

<br>

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市海洋廣場27日晚間9時30分許驚傳有女子跳海輕生，引來眾多民眾駐足圍觀，所幸警消獲報後及時趕到，並出動橡皮艇將落海的女子順利救起，經初步檢傷後並無生命危險，確切輕生原因還有待釐清。

民眾在臉書社團「基隆人」PO出數張照片，表示有民眾發現海洋廣場旁的木棧道上遺留女子脫下的運動鞋，但卻不見人影，驚覺可能跳海，嚇得立即報警；警消趕抵現場後出動橡皮艇搜索，順利將落海的女子救起，而整起意外也引來眾多民眾圍觀。

▲女子在基隆海洋廣場跳海輕生，引來民眾駐足圍觀。（圖／翻攝臉書「基隆人」）

網友也紛紛表示「幹嘛想不開，要珍惜生命啊」、「救難人員真的辛苦了」、「這麼臭，也跳……」、「敢跳那池，真的很有勇氣」、「有勇氣跳下去，也應該要有勇氣度過難關啊」、「看起來是個年輕女生，有大好將來，沒必要這樣吧」、「請珍惜生命，明天會更好！」

2240更新目擊民眾說法：

目擊民眾指出，在事發前該名女子曾經與她搭話，還拿了一張男性的身分證詢問「可不可以幫我送去警察局？」她表示這是男友的身分證，但他不慎掉落在客運上，而他們剛剛才分手。目擊民眾表示，當下與女子交談時，就見她眼眶泛紅，且精神狀況似乎很不好，因此便予以婉拒，請她自行送往警局，不料沒多久後女子竟轉身跳入海裡。警消也指出，女子相當年輕，被救起時精神狀況確實不太穩定，至於是否有失溫情況，後續也還有待評估。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼目擊民眾指出，女子跳海前還曾遞了張身分證給她，央求幫忙送到警局。（圖／記者郭世賢翻攝）