影／3月大男嬰肚子腫成西瓜！醫剖腹2hrs取出「四肢成形胎兒」

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名3個月大的男嬰出生之後，除了喜歡哭鬧外，還一直沒辦法「好好吃奶」，最古怪的是，肚子並沒有因此變小，反而越來越腫，爸媽只好帶他到醫院檢查。醫院立刻幫男嬰進行2個多小時的手術，這才發現肚子裡藏著的是一個長約10公分的寄生胎，而且頭顱已經成形，四肢也都開始發育。

▲男嬰肚子竟然還有一個寶寶。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，事件發生在陝西省寶雞市，醫生表示，男嬰接受電腦斷層掃描（CT）後，發現肚子內有異物，而且符合臨床上寄生胎的特徵，醫院立刻為他進行約2個多小時的「剖腹產」手術，順利將寄生胎取出。雖然寄生胎沒有生命，但是它是一個活體，因此也是有可能壞死、腐爛而威脅生命。

據悉，這個10公分的寄生胎已經有頭顱，四肢和軀幹也發育出來了。透過「包膜」隱約可見稀疏毛髮和部分皮膚組織，醫生說，寄生胎的發生率通常只有五十萬分之一。

▼寄生胎已經有了頭顱和四肢。（圖／翻攝自看看新聞）

國外也曾發生過類似事件，哥倫比亞巴蘭幾亞市（Barranquilla）一名33歲婦人維加（Monica Vega）在做懷孕第35週的產檢時，意外發現腹中的女兒竟還懷有「雙胞胎妹妹」，但裡頭寶寶卻沒有心臟和大腦。

網友看完表示，「他把他兄弟姐妹吃了」、「雖然是自然存在的合理現象，想想還是有點可怕」、「男孩子長大後會說，我懷過孕」、「本來應該是雙胞胎吧」、「雖然沒生命？但是是活體？」、「經歷過剖腹產的男孩」、「世界之大無奇不有啊」。