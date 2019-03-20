快訊／景美男子公寓自縊　家屬發現報警送醫急救

新北市一名男子拿著麻繩，走進住家後方，走進堆放雜物的廢棄豬圈裡，在梁柱打結，套上脖子後，含淚一蹬…警方調查，死者與妻小分開後獨居生活，原本安慰自己，起碼還能靠著祖產過日子，沒想到，原屬於他的地，又被親戚侵占。失去一切的他，決定結束自己的生命。