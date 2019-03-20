快訊／景美男子公寓自縊　家屬發現報警送醫急救

▲萬盛街這處社區公寓內，驚傳有男子在屋內上吊。（圖／記者趙永博攝）
記者趙永博／台北報導
台北市文山區萬盛街82巷一處公寓內，20日清晨5時許傳出有男子上吊輕生。警方獲報後趕抵現場，家屬已經將男子救下，救護人員趕緊將他送往鄰近的萬芳醫院救治，目前正在急救中。據了解，男子疑似因為心情不佳，選擇在凌晨自縊輕生，目前警方初步排除有外力介入，將進一步釐清男子輕生原因。
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▲萬盛街這處社區公寓內，驚傳有男子在屋內上吊。（圖／記者趙永博攝）
記者趙永博／台北報導
台北市文山區萬盛街82巷一處公寓內，20日清晨5時許傳出有男子上吊輕生。警方獲報後趕抵現場，家屬已經將男子救下，救護人員趕緊將他送往鄰近的萬芳醫院救治，目前正在急救中。據了解，男子疑似因為心情不佳，選擇在凌晨自縊輕生，目前警方初步排除有外力介入，將進一步釐清男子輕生原因。
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