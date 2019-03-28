▲ 用鏡頭記錄北海岸，台電北部展示館攝影比賽即將開跑。（圖／資料照／台電北部展示館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區台電北部展示館4月15日開始至8月31日止，舉辦攝影比賽，比賽主題分為「北海岸」及「台電北部展示館」2個主題，藉由攝影比賽廣邀攝影愛好者及社會大眾，於比賽期間至風景綺麗的北海岸、北展館一遊，透過影像捕捉北海岸與北展館瞬間之美，留下永恆的回憶。

台電北部展示館位於風景秀麗的北海岸，比鄰野柳地質公園、金山獅頭山公園及燭臺嶼海景，該館近年完成內部展示品更新，採用新科技，以與遊客互動方式介紹各種發電流程及各種能源，讓社會大眾認識與了解多元能源。

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▲ 用鏡頭記錄北海岸，2018年銀牌獎「蘭嶼小朋友」。（圖／資料照／台電北部展示館提供）

台電北部展示館表示，該攝影比賽活動自2019年4月15日開始至8月31日止，活動期間長達5個月，比賽主題分為「北海岸」及「台電北部展示館」2個主題，參賽者對2個攝影主題皆必須拍攝，同時繳交「北海岸」攝影主題照片1至3張；「台電北部展示館」攝影主題照片1至3張（參賽總件數最多6張），方具備參賽資格。

並將欲參賽作品輸出沖洗後，於2019年8月31日前郵寄（以郵戳為憑）或親自送達北部展示館，逾期不受理，詳細比賽簡章可至台電北部展示館官方網站http://wapp4.taipower.com.tw/nsis/north/參閱查詢。

台電北部展示館說，本次比賽各攝影主題獎項計有金牌獎1名獎金3萬元及獎狀乙紙、銀牌獎1名1萬5千元及獎狀乙紙、銅牌獎1名1萬元及獎狀乙紙，優選10名獎金1500元及獎狀乙紙，獎項優渥，歡迎喜好攝影者踴躍參加。

台電北部展示館展陳祥熙課長表示，北海岸依山傍海自然景觀，隨季節的變化呈現出不同的風貌美景，目的是為鼓勵攝影愛好者長時間專注守候捕捉北海岸瞬間美景，成品並可供做為日後本館二樓藝文畫廊攝影展出的作品，同時藉由本項活動鼓勵攝影愛好者及社會大眾到北部展示館參觀並到北海岸旅遊。

▲ 用鏡頭記錄北海岸， 2018年金牌獎「北展館展區一景」。（圖／資料照／台電北部展示館提供）