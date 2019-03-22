兩岸四地青年攝影大賽　崇右影藝大學勇奪5面獎牌

▲ 粵、港、澳、台青年攝影大賽，崇右影藝大學勇奪5面獎牌。第一排崇右影藝科技大學校長俞維昇（左）、崇右影藝科技大學董事長林金水（中）、崇右影藝科技大學攝影學程主任胡齊元（右）。（圖／崇右影藝大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

首屆由廣州青年報與瞭望中國合辦「粵、港、澳、台青年攝影大賽」，在眾多高手與作品中，台灣由崇右影藝科技大學攝影學程主任胡齊元所率領的團隊，一舉勇奪五面獎牌，贏得評審青睞。

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▲ 粵、港、澳、台青年攝影大賽，吳俊諺攝影作品《望臺北》獲得一等獎。

一等獎是由一年級學生吳俊彥作品「望臺北」獲得，其中掌握光影細節與構圖美學為得獎的主要原因，二等獎是二年級學生鄭博文和三年級學生蔡旻瑾所獲得，博文作品「探索」則以人文關懷與空靈的影像境界獲得青睞，旻瑾的作品「自己」則是以中國武術結合頻閃的技術取勝。

三等獎是王晨睿的作品「通往海洋的道路」以純熟的風景攝影技巧表現基隆海景之美，而最佳新人獎是陳信瑝的作品「父愛」以紀實攝影手法捕捉親情與生計之間如何兼顧發人深省的畫面，。

崇右影藝科技大學董事長林金水和校長俞維昇表示，攝影學程有著過去參加許多國際攝影大賽的經驗與豐碩的成果，能在這次比賽中脫穎而出，絕對不是僥倖，也證明了崇右攝影的軟實力，為學校更為台灣爭光。

▲ 粵、港、澳、台青年攝影大賽，旻瑾的作品「自己」以中國武術結合頻閃的技術取勝。

▲ 粵、港、澳、台青年攝影大賽，二年級學生鄭博文獲得二等獎。