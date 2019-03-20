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台南市議會舉辦燈會繪畫及攝影比賽　留下美的記錄

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▲台南市議會議長郭信良，舉辦燈會繪畫及攝影，歡迎踴躍參賽，比賽獎品十分豐富。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會議長郭信良，舉辦燈會繪畫及攝影，歡迎踴躍參賽，比賽獎品十分豐富。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會「點亮台南『議』起Show」小小台灣燈會，3月15日至4月7日開展，議會郭信良及議員蔡育輝、林阳乙、蔡旺詮、吳通龍、李中岑、李偉智、王家貞、周麗侓共同宣布，為替難得的燈會留下紀錄，將以燈會為主題，自3月22日起至4月8日止，舉辦繪畫及攝影比賽，把燈會之美以另一種藝術的型式留存下來。

郭信良議長表示，從３3月15日啟燈至今，參觀燈會的民眾已經有近12萬人次，他自己都沒想過會得到這麼大的迴響。有許多人和他說這是台南市議會廣場有史以來最熱鬧、最精采、最多人潮的燈會，沒有留下紀錄很可惜，所以才決定由市議會主辦繪畫及攝影比賽，廣邀學生及各界人士以繪畫及攝影的方式為燈會留下美好的紀錄。

▲台南市議會議長郭信良，舉辦燈會繪畫及攝影，歡迎踴躍參賽，比賽獎品十分豐富。（圖／記者林悅翻攝）

郭信良議長說，這兩項比賽雖然都是頒發獎品，但獎品非常豐富，值得大家爭取。另外，得獎作品不僅會在台南市議會展示，還可能出現在台南市議會印製的記事本、月曆等印刷品上，很具紀念價值，希望大家踴躍參加比賽。

郭信良議長說明，2019年台南市議長盃「點亮台南『議』起Show」繪畫比賽特別針對國中以下的學生舉辦，分為幼兒園組、國小（高、中、低年級三組）及國中組。之所以針對國中以下的學生，除了希望強化本市幼童及中小學生的藝文學養，也希望用繪畫展現花燈藝術之美。參賽者可依簡章資訊到本會索取比賽畫紙，交件日期為3月22日起到4月8日。
另外，台南市議長盃「點亮台南『議』起Show」攝影比賽以各界對攝影感興趣的人士為主，參賽作品可用掛號郵寄或親送至市議會收發室，收件日期同為3月22日起至4月8日止。詳細簡章資訊可在3月22日起至台南市議會網站 www.tncc.gov.tw 查詢。

「點亮台南『議』起Show」小小台灣燈會每週一到週四有現場臉書打卡送小禮的活動。週一到週四晚上6時半起，前100名在燈會現場臉書打卡「點亮台南議起秀」的民眾，可憑手機畫面至市議會廣場服務台領取小禮物。

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關鍵字：台南市,議會,燈會,繪畫,攝影

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