現場直擊／核二廠白天開除役說明會　晚上摸黑運200燃料束進場

記者郭世賢／新北報導

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區第二核能發電廠23日凌晨0時許，8只裝載核燃料神秘貨櫃，在大批警力戒護下，從基隆港接續運出，緩緩開往核二廠區內，轄區警方為確保核燃料平穩送抵核二廠區，沿途大批警力戒護，沿線封路交管，拖吊車與消防水車也尾隨在後戒備前行。當地居民說，22日開說明會，不是說好要除役嗎？

▲▼ 核二廠22日剛開除役會，8貨櫃摸黑運200核燃料束進場。（圖／記者郭世賢攝，下同）

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，核二廠周遭戒備森嚴，23日凌晨0時40分許，一輛緊接一輛貨櫃車，總計有8輛，漏夜把核燃料束運送到核二廠區內，因事涉「核子運送保防協定」，現場台電及警方人員，低調也不願證實貨櫃內是否裝載核燃料，現場氛圍顯得凝重。以上次核四廠運出燃料束也是8貨櫃車200燃料束估算，這次運送進核二廠的也有200束。

當地民眾說，22日上午10時原能會在萬里區公所召開「核二廠除役計畫審查說明會」，聽聞23日凌晨核燃料運送核二廠內，感到非常訝異！不是要除役嗎？為什麼還要運核燃料進來，為北海岸居民的生命財產安全，感到非常憂心。

▲ 現場台電及警方人員，低調也不願證實貨櫃內是否裝載核燃料，現場氛圍顯得凝重。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 22日上午10時原能會在萬里區公所召開「核二廠除役計畫審查說明會」。（圖／記者郭世賢翻攝）