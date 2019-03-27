告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳致中撿到槍了！快回沒法律常識

▲陳致中、韓國瑜。（合成圖／翻攝陳致中臉書、ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜27日訪陸行程結束前一天，民進黨高雄市議員陳致中與多位黨籍議員前往高雄地院，按鈴控告韓國瑜，認為韓國瑜涉及刑法《外患罪》，韓國瑜則回酸「大家也沒有追究他的外遇罪啊？」兩人互嗆的戲碼，引來PTT網友熱烈討論。

許多網友在PTT上熱烈討論並留言，「致中被KO了」、「誠摯終招忌」、「真的有夠嘴，但是我喜歡」、「有付錢只是嫖」、「現在整個對岸都知道致中被法院認證召妓了」、「陳致中撿到槍了，趕快回韓總沒有法律常識！」、「韓只想嘴致中 ，犯什麼罪根本不是重點XD」

陳致中表示，中聯會是北京派駐在香港，並實質統治香港的單位，在政治基礎上是一國兩制，目前就算是香港特首都會避免跟中聯辦接觸，但韓國瑜卻偷偷摸摸，被人抓到後才承認，走進中聯辦等於接受一國兩制，讓台灣成為大陸的一部分。

陳致中強調，韓國瑜與國台辦主任劉結一會面，劉結一當面就提「習五條」，韓國瑜明知對方的立場還欣然接受九二共識，他認為韓國瑜涉及刑法《外患罪》第104條「意圖使中華民國領域屬於他國」。

對此，人在大陸的韓國瑜受訪回應，「我覺得今天早上高雄市議員陳致中到法院按鈴告我外患罪，陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了外遇罪？為什麼要按鈴申告韓國瑜的外患罪，我覺得非常奇怪。」